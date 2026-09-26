Gică Hagi a tras concluziile după înfrângerea României cu Suedia, 1-2, primul său meci oficial pe banca naționalei.

Selecționerul a vorbit despre diferența făcută de adversar, problemele din jocul „tricolorilor”, schimbarea lui Tudor Băluță, planul tactic care nu a fost respectat în totalitate și situația lui Stanciu.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Știam că întâlnim o echipă de Cupă Mondială, o echipă bună, de valoare certă, cu un antrenor foarte bun. Are echipa de 10 meciuri, dar și-a pus amprenta. Ne trebuia mai mult curaj, am avut momente bune. Puteam marca 2-3 goluri, și ei mai puteau marca. Au controlat mai mult jocul, trebuie să progresăm”, a spus Hagi.

1. De unde au venit fluctuațiile României

Hagi a pus perioadele slabe ale naționalei și pe seama valorii Suediei, dar consideră că România a avut șansa ei în meci.

„Fluctuațiile apar din cauza valorii adversarului. Am făcut cât am putut. Per total, am avut șansa noastră, am creat lucruri, am avut curaj. E de muncă”.

2. Ce i-a plăcut: „Mingea nu va obosi”

Selecționerul a găsit și suficiente lucruri pozitive, însă a remarcat că România le-a oferit suedezilor prea mult spațiu și că circulația mingii trebuia să fie mai rapidă.

„Sunt multe faze pe care le-aș extrage ca pozitive. Le-am oferit și mult spațiu adversarilor, asta nu e bine. Am fi vrut să fim mai rapizi, mai iuți. Mingea nu va obosi, să jucăm mai mult, să pasăm mai mult. Avem calitate și noi, sperăm să o facem bine. Dar sunt multe momente în care am făcut bine lucrurile”.

3. De ce a ieșit Tudor Băluță la pauză

Hagi a dezvăluit că Tudor Băluță a acuzat probleme medicale încă dinaintea partidei, acesta e și motivul schimbării:

„Băluță a avut și înainte de meci ceva la stomac. La pauză mi-a zis doctorul că nu mai poate și a fost schimbat”.

4. Hagi nu și-a dorit mingi lungi: „Acolo am greșit”

Întrebat dacă România ar fi avut nevoie de un atacant mai puternic pentru duelurile cu fundașii suedezi, Hagi a explicat că tocmai acesta a fost jocul pe care nu și l-a dorit. Planul era ca România să țină mingea jos și să evite duelurile aeriene.

„Am greșit când am jucat cu minge lungă. Când am jucat pe jos, atunci am avut momente bune. Noi asta am greșit, nu trebuia să dăm mingi lungi. Asta vorbisem, să jucăm pe jos, atunci le punem probleme. Fundașii lor sunt foarte puternici, nu am câștigat niciun duel sus”.

5. Stanciu, titular la următorul meci

Hagi a lămurit și situația lui Stanciu. Mijlocașul urmează să înceapă următoarea partidă, cu Bosnia, selecționerul explicând că această perioadă e folosită și pentru a-i vedea la lucru pe cât mai mulți dintre jucătorii convocați.

„Stanciu va fi folosit la meciul următor de la început. Le dau tuturor minute. Acum am luat mulți jucători pentru că vreau să-i cunosc mai mult. Toți vor avea șanse”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport