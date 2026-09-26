3 lucruri nevăzute la TV în Suedia - România Mesajul ultrașilor pentru Hagi, „lecțiile” cu Rațiu și reacțiile la ratările lui Ianis

Primul meci oficial al lui Hagi pe banca naționalei a avut și câteva episoade care au fost ratate de camerele de luat vederi.

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GOLAZO.ro a fost la Stockholm și a surprins trei dintre ele: mesajul ultrașilor pentru selecționer, dialogurile repetate dintre Hagi și Rațiu și reacțiile antrenorului după două execuții nereușite ale fiului său, Ianis.

Ultrașii pentru Hagi: „ Fă-i , Gică, să mănânce pământul!”

În peluza în care s-a aflat nucleul dur al suporterilor români a apărut un banner dedicat noului selecționer:

„Chiar de nu ți-a moștenit nimeni stângul / Fă-i, Gică, să joace, să mănânce pământul”. Un mesaj de susținere pentru Hagi, dar și un îndemn clar: fanii vor să vadă din nou o națională agresivă, determinată și dispusă să lupte pentru fiecare minge.

Hagi, permanent pe Rațiu

Unul dintre jucătorii cu care Hagi a comunicat cel mai mult a fost Rațiu. Selecționerul l-a chemat în repetate rânduri la margine și i-a oferit indicații legate de poziționare și de interpretarea unor faze.

Discuțiile au continuat inclusiv în momentele în care fundașul a venit să se hidrateze și după gol. Evoluția lui Rațiu a fost pe măsură, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai noștri.

Hagi s-a și enervat după ce Rațiu a fost nevoit să iasă aproape un minut pentru a-și acoperi cu leucoplast roșu porțiunea albă a echipamentului din zona jambierelor.

Nici Ianis n-a scăpat de nemulțumirea tatălui

Hagi nu și-a ascuns reacțiile nici la execuțiile nereușite ale lui Ianis. La două execuți ratate, unul în prima repriză și altul după pauză, selecționerul a reacționat aproape identic. La faza din repriza secundă, Marin i-a întors mingea pe piciorul stâng lui Ianis, însă șutul acestuia s-a dus mult în afara porții.

De fiecare dată, Hagi a dat dezaprobator din cap, apoi s-a așezat nemulțumit pe bancă, continuând să vocifereze.

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