„Va primi leafa ca un pensionar obosit” Valeriu Iftime și-a umilit propriul jucător: „Nu va mai juca”

Valeriu Iftime (66 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, l-a luat la țintă pe Jovan Markovic (25 de ani).

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Atacantul a ajuns la FC Botoșani în această vară, semnând din postura de jucător liber de contract cu formația pregătită de Marius Croitoru.

Markovic spera să-și relanseze cariera după experiențele mai puțin reușite de la Oțelul Galați și Farul Constanța.

Jovan Markovic, luat la țintă de Valeriu Iftime: „Va primi leafa ca un pensionar obosit, nu va mai juca”

Cu doar două goluri marcate în 12 apariții și prestații sub așteptări, fostul jucător de la U Craiova a intrat în dizgrațiile patronului. Valeriu Iftime a explicat ce se va întâmpla cu Markovic în perioada următoare.

„În Markovic am crezut până la meciul cu Craiova. Marius a insistat pentru el, dacă l-a luat și Hagi, el știe ce face. Dar este greu să îl mai refacem noi la Botoșani. Nu știu dacă mai am răbdare sau dacă Marius mai are răbdare cu el.

La fiecare meci în care a intrat a arătat rău. Nu vreau să îl mai boxez, dar cred că este închis capitolul. Cel mai bine ar fi ca președintele să se înțeleagă cu el. La mine, în afară că va primi leafa ca un pensionar obosit, nu va mai juca.

Am crezut mult în copilul ăsta, am insistat mult cu el. Mi-a zis și Marius: „Am încercat, nea Valeriu, și eu sunt dezamăgit, nu știu ce să fac cu el”. E clar că mai căutăm un atacant care să îl țină pe Dumiter în formă. Marius crede că are talent, de aceea a insistat cu el”, a declarat Valeriu Iftime, citat de sptfm.ro.

350.000 de euro este cota lui Jovan Markovic, potrivit transfermarkt.ro

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