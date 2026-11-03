„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”

Răzvan Raț (45 de ani), consilier sportiv în cadrul Consiliului de Administrație al clubului Genoa, a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali (68 de ani) privind implicarea sa în preluarea clubului italian de către Dan Șucu.

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Dan Șucu a preluat pachetul majoritar al celor de la Genoa în decembrie 2024. La scurt timp după anunțarea tranzacției, Gigi Becali a lansat o serie de acuzații privind presupusa implicare a unor investitori ucraineni și că Răzvan Raț le-ar fi făcut acestora legătura cu Dan Șucu.

Totuși, patronul de la FCSB nu a venit cu dovezi concrete în acest caz.

Răzvan Raț, reacție categorică după acuzațiile lui Gigi Becali: „Îți dai seama câtă cretinătate?”

Prezent în România în această perioadă, fostul internațional a vorbit deschis despre acuzațiile apărute la adresa sa.

„Tu îți dai seama câtă cretinătate a putut exista în jurul acestei idei că eu aș fi adus niște oameni care spălau bani prin mine? Așa a fost acuzația! Nu mai știu de la cine, cred că domnul Becali.

Imaginați-vă cum era ca eu, cu niște ucraineni care spală bani și Șucu e și de acord, stai să vezi... Doamne ferește! Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?

Imaginează-ți câtă imaginație au unii oameni ca să scoată asemenea cretinități, cum că banii ucrainenilor, interfețe, Nvidia, avem cipuri... Doamne ferește!”, a declarat Răzvan Raț, potrivit sport.ro.

Gazeta Sporturilor scrie că, la puțin timp după oficializarea preluării clubului din Italia, Gigi Becali a declarat că în tranzacție ar fi implicați și o serie de investitori din Ucraina, Răzvan Raț fiind acuzat că ar fi acționat în calitate de intermediar.

„Eu am auzit ceva de niște ucraineni, Raț cică ar fi intermediat. Ăia nu ar fi vrut să se afle, există și această posibilitate. Nu vreau să comentez prea mult. Șucu e om de calitate, nu vorbesc din postura de afacerist”, a declarat Becali în decembrie 2024, potrivit gsp.ro.

În prezent, Genoa ocupă locul 11 în Serie A, cu 13 puncte. Pentru formația patronată de Dan Șucu urmează confruntarea cu AC Milan, care se va disputa duminică, 8 noiembrie, începând cu ora 16:00.

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