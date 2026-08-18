Volvo XC60 la mâna a doua: ce să verifici înainte să cumperi

La ce kilometraj apar primele costuri serioase și ce alternative există în gama Volvo

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Găsești un Volvo XC60 la 10.000 euro, cu 130.000 km, arată bine, merge bine la test drive. Pare o afacere bună. Dar dacă nu știi ce să cauți, poți pleca acasă cu o mașină care îți va genera în primul an costuri aproape egale cu prețul de achiziție.

Ghidul de față îți arată exact ce să verifici, când apar primele cheltuieli serioase și ce alternative ai.

Generațiile Volvo XC60: ce contează înainte să cauți un anunț

Înainte de orice verificare tehnică, trebuie să știi cu ce generație ai de-a face. Diferențele de arhitectură mecanică și costurile asociate sunt semnificative.

Generație Ani de producție Platformă Motorizări frecvente Observații XC60 I 2008 - 2017 P28 (Ford-Volvo) D3, D4, D5, T5, T6 Lanț de distribuție, suspensie clasică XC60 II 2017 - prezent SPA (Volvo) D4, B4, B5, T5, T6, T8 Arhitectură modernă, electronică complexă

Generația I este mai accesibilă ca preț de achiziție, dar poate veni cu costuri de întreținere mai ridicate la kilometraj mare. Generația a II-a oferă tehnologie mai recentă, dar piesele și manopera sunt mai scumpe.

Dacă bugetul tău de achiziție este sub 15.000 euro, te vei uita aproape exclusiv la generația I. Dacă poți aloca 18.000-25.000 euro sau mai mult, generația a II-a de auto second hand devine accesibilă în variante cu kilometraj mediu.

Ce verifici înainte de test drive: documentele și istoricul vehiculului

Nicio inspecție tehnică nu înlocuiește verificarea documentelor. Aceasta este prima etapă și, adesea, cea mai revelatoare.



Listă de verificare documente:

Cartea de identitate a vehiculului (CIV) - verifică seria de șasiu (VIN) față de cea de pe mașină

Istoricul de service - preferabil cu facturi sau ștampile de la service autorizat Volvo

Raport CarVertical sau echivalent - verifică dacă kilometrajul este consistent în timp

Istoricul de daune - accidente raportate, reparații caroserie, airbag-uri declanșate

Numărul de proprietari anteriori - mai mulți proprietari în timp scurt ridică semne de întrebare

ITP valabil și istoricul ITP-urilor anterioare

Verificarea tehnică: ce să inspectezi înainte să pornești motorul

Inspecția vizuală la rece îți oferă informații pe care un motor cald le poate ascunde. Fă-o întotdeauna înainte de test drive.

Caroseria și structura

Verifică uniformitatea rosturilor dintre panouri - diferențe vizibile pot indica reparații după accident

Caută urme de vopsea proaspătă sau diferențe de nuanță între panouri

Verifică pragurile și lonjeroanele pentru urme de coroziune sau deformări

Deschide portbagajul și verifică zona de sub covoraș - rugina în această zonă este un semnal clar

Motorul la rece

Verifică nivelul și culoarea uleiului - uleiul cu aspect lăptos indică posibile infiltrații de lichid de răcire

Verifică nivelul lichidului de răcire și culoarea acestuia

Caută urme de ulei pe blocul motor, pe furtunuri sau pe capac

La generația I cu motoare diesel D5, acordă atenție sporită sistemului de turbosuflantă

Transmisia integrală AWD

Volvo XC60 vine standard cu tracțiune integrală pe majoritatea versiunilor. Sistemul Haldex (generația I) necesită verificare specifică.

Întreabă despre istoricul schimbului de ulei la cuplajul Haldex și diferențial

Verifică dacă există joc sau zgomote la viraje strânse - poate indica uzura cuplajului

O verificare la un service specializat, cu ridicarea mașinii pe elevator, este recomandată înainte de orice decizie finală

La ce kilometraj apar primele costuri serioase

Interval kilometraj Componente de urmărit Cost estimativ reparație 60.000 - 80.000 km Filtre, lichide, frâne, amortizoare 500 - 1.500 euro 100.000 - 130.000 km Lanț de distribuție (gen. I), curea accesorii 800 - 2.000 euro 100.000 - 150.000 km Transmisie integrală, ulei Haldex, diferențial 500 - 1.500 euro 150.000+ km Injectoare (diesel), turbosuflantă, suspensie 1.500 - 4.000 euro

Intervalul 100.000-150.000 km este pragul critic pentru generația I. La această distanță, lanțul de distribuție, sistemul de transmisie integrală și modulele electronice ale suspensiei necesită atenție sporită. O mașină cu 120.000 km la care nu s-a intervenit pe aceste componente poate genera cheltuieli semnificative în primul an după achiziție.

Exemplu concret: Un XC60 D5 din 2013 cu 140.000 km, achiziționat la 10.000 euro, poate necesita în primul an: schimb lanț distribuție (~1.200 euro), revizuire transmisie integrală (~700 euro) și înlocuire amortizoare față (~600 euro). Față de un exemplar cu 80.000 km și istoric documentat, achiziționat la 13.000 euro, care poate rula fără intervenții majore, diferența de cost total în primul an este clară.

Ce să verifici în timpul test drive-ului

Un test drive corect durează minimum 20-30 de minute și include trasee variate: oraș, autostradă, drum cu denivelări.

Ce urmărești în mișcare:

Pornire la rece - zgomote metalice în primele 10-15 secunde pot indica uzura lanțului de distribuție sau a pompei de ulei

Comportament la accelerare - ezitări sau fum la eșapament sunt semnale clare

Schimbarea treptelor - cutia automată Geartronic trebuie să comute lin, fără șocuri sau întârzieri

Viraj strâns la viteză redusă - orice zgomot de tip „clonc" poate indica uzura transmisiei integrale

Frânare - verifică dacă mașina trage într-o parte sau dacă pedalele vibrează

Comportamentul suspensiei - zgomote la trecerea peste denivelări pot indica amortizoare sau bucșe uzate

Un test drive scurt pe o stradă liniștită nu îți arată tabloul complet. Insistă pe un traseu care să includă și viteză mai mare și denivelări reale.

Alternative în gama Volvo: când XC60 nu este răspunsul potrivit

Model Avantaje față de XC60 Buget estimativ SH Volvo XC40 Arhitectură mai recentă, dimensiuni compacte, întreținere mai accesibilă 18.000 - 30.000 euro Volvo V60 Cross Country Portbagaj generos, gardă la sol ridicată, costuri mai accesibile 12.000 - 22.000 euro Volvo XC90 (gen. II) Spațiu maxim, 7 locuri opțional, dotări superioare 25.000 - 45.000 euro

Când alegi XC40 în locul XC60: dacă folosești mașina preponderent în oraș și vrei costuri de întreținere mai predictibile. Generația XC40 beneficiază de arhitectura CMA, mai modernă, cu piese mai accesibile decât platforma P28 a XC60 din generația I.

Când alegi V60 Cross Country: dacă ai nevoie de portbagaj generos și gardă la sol ridicată, dar nu vrei costurile asociate unui SUV pur.

Când rămâi la XC60: când vrei echilibrul dintre spațiu, capacitate off-road ușoară și dotări premium, iar bugetul îți permite să alegi un exemplar cu istoric documentat și kilometraj verificat.

Cum cumperi un Volvo XC60 second hand fără riscuri inutile

Diferența dintre o achiziție reușită și una costisitoare nu stă în noroc - stă în informații și în procesul de verificare.

Când cumperi de la un particular, pornești de la zero cu fiecare mașină: verifici documentele singur, interpretezi rapoartele de istoric, evaluezi starea tehnică fără sprijin profesionist. Când cumperi printr-un dealer verificat, o parte din această muncă este deja făcută.

Pe platformă, fiecare vehicul listat are istoricul verificat și documentat, kilometrajul real și informații clare despre starea tehnică.

Concluzia simplă: un Volvo XC60 cu 120.000 km și istoric necunoscut poate părea o afacere la 9.000 euro. Un exemplar cu 90.000 km, istoric documentat și verificat profesionist, la 12.500 euro, este aproape întotdeauna alegerea mai bună pe termen lung.

Întrebări frecvente despre Volvo XC60 second hand

Ce generație de XC60 este mai fiabilă la mâna a doua?

Generația a II-a (2017-prezent) beneficiază de o arhitectură mai modernă și de îmbunătățiri semnificative față de generația I. Totuși, generația I cu motorizările D4 și T5, bine întreținute, rămân opțiuni solide dacă bugetul este mai redus.

La câți kilometri trebuie schimbat lanțul de distribuție la XC60 generația I?

Intervalul recomandat variază în funcție de motorizare și de condițiile de utilizare, dar specialiștii recomandă verificarea și, dacă este cazul, înlocuirea în jurul valorii de 100.000-120.000 km. Verificarea la un service specializat Volvo este esențială înainte de achiziție.

Este transmisia integrală Haldex costisitoare de întreținut?

Costurile sunt gestionabile dacă schimbul de ulei al cuplajului Haldex este efectuat la intervalele recomandate (aproximativ 40.000-60.000 km). Neglijarea acestei operațiuni poate duce la uzura prematură a cuplajului, cu costuri de înlocuire semnificative.

Merită cumpărat un XC60 cu suspensie pneumatică sau FOUR-C?

Aceste sisteme oferă un confort superior, dar costurile de reparație și înlocuire sunt mai ridicate față de suspensia clasică. Verifică întotdeauna istoricul de service al acestor componente înainte de achiziție și solicită o inspecție la un service specializat.