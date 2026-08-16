Căpitanul Stelei, ieșire obscenă FOTO. Ultrașii au luat foc: „N-ai ce căuta aici! Dă jos tricoul!” + replică sfidătoare a jucătorului

Adrian Ilie (26 de ani), căpitanul Stelei, i-a enervat pe ultrași cu o postare vulgară publicată cu o zi înainte de meciul cu FC Bacău.

„Roș-albaștrii” au fost umiliți în Moldova, 0-3, și ocupă penultimul loc în Liga 2 cu zero puncte după primele 3 runde.

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Steaua nu se regăsește în acest start de sezon și chiar căpitanul echipei a reușit să pună foc pe paie cu o postare obscenă pe contul său de Instagram.

Adrian Ilie a publicat o imagine cu el într-un tricou cu emblema clubului cu mesajul: „Spre Bacău, să-mi... în... tău...”.

FOTO. Căpitanul Stelei, ieșire obscenă. Ultrașii au luat foc: „ N-ai ce căuta aici! Dă jos tricoul!”

La pauza meciului disputat duminică dimineață, când scorul era deja 2-0 pentru Bacău, imaginea a fost distribuită de pagina de Facebook „Steaua Liberă”, cea mai importantă comunitate de fani a „militarilor”.

Aceștia au cerut ca Ilie să fie scos din lot pentru că a jignit clubul prin postarea sa.

„Să pui banderola pe brațul acestui individ e o jignire la adresa Stelei. E o bătaie de joc.

Nu doar că băiatul ăsta nu are ce căuta la Steaua, fiindcă de 3 sezoane nu mai joacă absolut nimic, fiindcă cu el în apărare e ca și cum adversarul ar avea un atacant în plus, dar atitudinea sa, mentalitatea sa, lipsa sa de bun simț…

Îmi e greu să găsesc cuvinte. A fi căpitan la Steaua e ceva. Și poate că unii nu vor înțelege. Nu e o problemă. Vorbiți cu steliștii mai în vârstă, care au prins un Tudorel Stoica, un Iovan, un Iordănescu, un Apolzan sau un Constantin. Chiar și Lăcătuș, care era un fotbalist foarte agresiv, niciodată nu se comporta ca un măscărici. Una e să exprimi putere, alta e să te porți ca un cocalar.

Băiatul ăsta nu are ce căuta căpitan la Steaua sau titular. Sau în lot.

Și să nu aud că «e unul dintre noi, că bla, bla». Când faci asemenea postări jegoase, jignești Steaua. Adi Ilie, dă tricoul jos de pe tine! ”, a fost mesajul fanilor.

Adrian Ilie, replică sfidătoare

Replica jucătorului nu s-a lăsat mult timp așteptată. La aproximativ 30 de minute după finalul partidei, acesta a comentat la postarea în care era pus la zid.

Nu și-a cerut scuze pentru mesajul vulgar. Mai mult, i-a ironizat pe fani, cărora le-a cerut să nu-l mai urmărească pe rețelele de socializare.

„Dar când postez despre Steaua e bine? Dar când am promovat în teren de 5 ori e bine? Tu ce ai făcut pentru Steaua când echipa a promovat? Dar când am rămas la greu pentru Steaua a fost bine?

Vorbiți doar să vă aflați în treabă. Jigniri poate aduce oricine. Este profilul meu și postez orice îmi doresc pe el, nu vă place ce postez, unfriend și nu mai vedeți ce postez. 😘

În altă ordine de idei, cei care ați jignit alte lucruri în afară de persoana mea aveți creier 0 + vezi că, în aceste 3 sezoane de care zici tu, într-unul am terminat pe locul 2. Nu te-am văzut să te bați cu pumnii în piept să duci Steaua în Liga 1. Steaua Liberă, 👍respectă și vei fi respectat! 😘 Înainte, Steaua! Nu o să tac niciodată pentru că știu că mi-am dat sufletul pentru Steaua!”, a fost mesajul căpitanului.

Adrian Ilie este jucătorului Stelei încă din 2017, când echipa a fost reînființată de CSA și a făcut parte dintre-un grup numeros de jucători aduși de la Regal București. A adunat 123 de meciuri în Liga 2, reușind să marcheze două goluri.

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