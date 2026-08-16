Stadion de peste 156 de milioane de lei Guvernul a aprobat finanțarea pentru arena din Brașov. Câte locuri va avea

Stadionul Tineretului din Brașov este mai aproape de începerea lucrărilor.

Guvernul a aprobat finanțarea necesară, iar următorul pas este semnarea contractului de proiectare și execuție.

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Pentru Stadionul Tineretului sunt prevăzute 156,324 milioane de lei din partea Ministerului Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții. Municipalitatea Brașov va contribui, la rândul său, cu partea de cofinanțare.

Guvernul a aprobat finanțarea pentru noul stadion din Brașov

În aprilie 2026, CNI a atribuit contractul unei asocieri conduse de Bog'Art, alături de Eren Cons, General Construct și Arcadia AEN Architecture & PM. Oferta câștigătoare a fost de 103,17 milioane de lei fără TVA.

„Un pas important pentru construirea noului stadion al Brașovului.

Astăzi, în ședința de Guvern, a fost aprobată Nota Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind încheierea angajamentelor legale și semnarea contractelor de proiectare și execuție pentru stadioanele incluse în Programul național de construcții de interes public sau social.

Printre acestea se află și Stadionul Tineretului din Brașov. Următorul pas este semnarea contractului de proiectare și execuție cu firma desemnată câștigătoare a licitației ”, a transmis Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și fost ministru al Dezvoltării

Arena va fi construită pe amplasamentul actualului Stadion Tineretului și va avea o capacitate de 9.716 locuri. Proiectul prevede două tribune și două peluze, spații pentru VIP, presă și persoane cu dizabilități, precum și un teren cu dimensiuni standard, de 105x68 de metri.

Noul stadion va putea fi folosit de mai multe cluburi din Brașov, printre care CSM Corona Brașov, SR Municipal, ACS Kids Tâmpa, ACS Colțea 1920 Brașov, ACS Steagul Roșu Brașov și CSS Brașovia.

Arena va fi disponibilă și pentru echipele înscrise în competițiile naționale, precum și pentru loturile naționale ale României, la diferite categorii de vârstă, pentru meciuri sau antrenamente.

Veștea, după noul pas făcut pentru stadion: „Municipalitatea este pregătită să susțină cofinanțarea”

Fostul ministru al Dezvoltării a amintit că proiectul Stadionului Tineretului a fost preluat în portofoliul CNI în perioada în care conducea ministerul.

„Pentru mine, acest proiect are o semnificație aparte. Stadionul Tineretului a fost preluat în portofoliul Companiei Naționale de Investiții în perioada în care am condus Ministerul Dezvoltării și am urmărit îndeaproape fiecare etapă parcursă de acest proiect.

Mă bucur că astăzi suntem mai aproape de momentul în care stadionul va deveni realitate. Municipalitatea este pregătită să susțină partea de cofinanțare , iar proiectul poate intra într-o nouă etapă, cea a realizării efective.

Brașovul are nevoie de un stadion modern, la standarde europene, un loc în care sportul de performanță, competițiile și comunitatea brașoveană să se întâlnească.

Fiecare etapă parcursă ne apropie de un obiectiv important pentru Brașov și pentru generațiile care vor veni”, a mai transmis acesta.

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