„Vreau să le dau peste nas” Adrian Mazilu, ambiționat de criticile primite după transferul la Dinamo: „Știu ce pot să fac”

Adrian Mazilu (21 de ani) a vorbit pe tema criticilor primite pentru forma slabă pe care a arătat-o după transferul la Dinamo.

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Ajuns la formația din Ștefan cel Mare acum un an, Mazilu a avut nevoie de timp pentru a-și ridica nivelul de pregătire fizică, însă a reușit să marcheze un singur gol în tricoul „alb-roșu”.

Adrian Mazilu: „Mă ambiționează aceste mesaje și vreau să le dau peste nas”

Ambiționat de critici, tânărul atacant al „câinilor” și-a exprimat dorința pentru viitorul apropiat:

„Să joc constant, să îmi ajut echipa mult mai mult şi să mă pun eu pe picioare.

Am 21 de ani, încă nu este nimic pierdut, cariera poate să se termine şi la 40 de ani. Citesc multe comentarii răutăcioase, dar trebuie să iei totul pozitiv.

Pe mine mă ambiţionează aceste mesaje, pentru că ştiu ce pot să fac şi vreau să le dau peste nas! Mă ambiţionează, îmi place să mă critice lumea, pentru că ştiu ce pot să fac”, a declarat Adrian Mazilu, potrivit orangesport.ro.

6 aparații a bifat Mazilu pentru Dinamo în acest sezon, într-un total de 160 de minute, fiind integralist doar în meciul de Cupă cu Sporting Liești, 4-1

Cât despre importanța anturajului său, Mazilu a transmis:

„Da, mi se pare foarte important, trebuie să ştii cu cine stai, tovarăşii, trebuie să fie cineva care să te înţeleagă.

Tot anturajul meu este doar cu fotbal, ne înţelegem unul cu altul şi e important să îţi găseşti omul care este pe aceeaşi undă cu tine”.

După golul marcat cu FC Voluntari, Mazilu s-a simțit descătușat:

Cam 3 ani am așteptat după acest gol. Când se verifica la VAR, mă rugam să-l valideze. E bine pentru moralul meu. Mister îmi oferă încredere, acumulez minute, se vede asta. Mi-au lipsit încrederea înainte, minutele jucate. Adrian Mazilu, jucător Dinamo

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