Marica îl apără pe Tavi Popescu „Puțin mă interesează asta! Dar nu știu ce l-a făcut să scadă atât de mult”

Ciprian Marica a comentat informațiile apărute despre Tavi Popescu, potrivit cărora fotbalistul ar fi inhalat gaz ilariant, episod ajuns în mass media în ultimele zile, imediat după transferul său la Levadiakos.

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Fostul internațional consideră că viața privată a unui jucător nu ar trebui să devină subiect de judecată atât timp cât nu există fapte ilegale și nu sunt afectate alte persoane.

Marica primul nume important care îl apără pe fotbalistul de la FCSB.

„Vreau să vă spun așa despre Tavi Popescu. Puțin mă interesează viața sportivului, ce face la el acasă. Cât timp nu deranjează pe nimeni, atâta timp cât Tavi joacă, își face treaba când intră pe teren, nu mă interesează ce face în timpul liber.

Clar că dacă sunt repercusiuni, el trebuie să și le asume. Răspunde pentru faptele lui și abia apoi îl putem judeca. Dacă vedem ceva clar, real, cu dovezi”, a spus Marica.

Marica despre Tavi Popescu: „Îl susțin! E un restart pentru el”

Acesta crede că momentul apariției informațiilor îl poate afecta pe Tavi Popescu tocmai când fotbalistul încearcă să-și relanseze cariera în Grecia.

„Părerea mea e că acest articol vine prost, rău intenționat, îi va face rău la noua echipă. Era un restart pentru el, un nou început, nu avea nevoie de acest articol, venit parcă de nicăieri, dar așa e cu prietenii, din păcate”.

Marica nu renunță nici la încrederea în calitățile fotbalistului și consideră că mutarea la Levadiakos poate reprezenta șansa unui nou început.

El e în continuare un jucător tânăr, a demonstrat la un moment dat că are niște calități, nu știu ce l-a făcut să scadă atât de mult. El e cel care răspunde și cel care va trage dacă nu va reuși să se ridice la nivelul așteptărilor. E o nouă provocare, eu îl susțin. Ciprian Marica, acționar Farul

Fostul atacant cere ca discuția să se oprească aici și Tavi Popescu să fie judecat în primul rând pentru ceea ce va face pe teren în Grecia.

„N-a făcut un lucru ilegal, n-a deranjat pe nimeni, a făcut-o la el acasă. Nu înțeleg de ce atâta tevatură. Și mai ales că dintr-un țânțar am făcut un armăsar, că s-a exagerat. Să lăsăm copilul să arate pe teren că mai știe fotbal”.

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