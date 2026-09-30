Adrian Mutu (47 de ani) și Victor Pițurcă (70 de ani) au vorbit despre următorul meci al României, cu Polonia, din etapa #3 a Ligii Națiunilor.

Cei doi au explicat cum ar trebui să abordeze selecționerul Gică Hagi (61 de ani) acest duel important.

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În primele două partide din Liga Națiunilor, România a fost învinsă de Suedia (1-2) și Bosnia (2-4), dueluri pe care selecționerul Gică Hagi le-a abordat total diferit, cu două echipe de start aproape schimbate.

Adrian Mutu: „Gică ar trebui să facă lotul adevărat”

Pentru „tricolori” urmează meciul cu Polonia de vineri, iar Adrian Mutu consideră că Gică Hagi ar trebui să folosească doar cei mai importanți jucători din lot.

„Gică ar trebui să facă lotul adevărat. Să ia 20 de jucători pe care se bazează. Fotbaliștii au timp să se recuperează dacă joacă la 4 zile distanță. Programul nu era că joacă din 2 în 2 zile tot timpul.

Trebuia să ia în jur de 21 de jucători și restul la revedere, să fie trimiși acasă. De ce să-i ții? Ar fi doar nemulțumiți în cantonament. Să le dea drumul unor jucători și să-i țină pe ăia pe care se bazează.

Celor cărora le-a dat o șansă și nu au fructificat-o, gata, la revedere. Poate să mai aibă o șansă în viitor, dar trebuie să plece. Pentru că tu ai pierdut două meciuri.

Gică trebuie puțin să gândească la interesul naționalei până la urma și la mândria și reputația lui”, a declarat Mutu la Digi Sport.

Ulterior, „Briliantul” a numit jucătorii care ar trebui să joace constant pentru națională.

„Drăgușin, Bancu, Rațiu, Răzvan Marin. Bîrligea, care a dat gol (n.r. - cu Bosnia)”. Victor Pițurcă a intervenit imediat și a precizat:

„Sunt niște puncte fixe care nu trebuie să lipsească din echipa națională când ai meciuri de asemenea importanță.

Deci e foarte clar lucrul ăsta. Și sunt sigur că acum Gică și-a dat seama și știe lucrul ăsta”, a completat fostul selecționer.

Victor Pițurcă: „Eu m-am întâlnit cu Hagi”

Victor Pițurcă a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu selecționerul Gică Hagi:

„Eu m-am întâlnit cu Hagi și i-am spus: «La echipa națională trebuie să alcătuiești primul 11 cel mai valoros și care este foarte bun pentru adversarul pe care îl întâlnește și tactica și strategia cea mai bună».

Atunci ai șansă, indiferent cu ce echipă mare din lumea asta joci, să câștigi. Dacă faci lucrurile astea bine, bagi jucătorii cei mai buni în momentul ăla, îi simți că sunt cei mai buni, atunci ai ocazia să obții rezultat bun. Greșești una sau două poziții, pierzi meciul.

Asta se întâmplă la echipa națională când joci cu o echipă valoroasă”, a adăugat Pițurcă.

Programul grupei României din Liga Națiunilor

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia - ROMÂNIA 2-1

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina 2-4 , Suedia - Polonia 3-1

, Suedia - Polonia 3-1 Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

a, Suedia - Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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