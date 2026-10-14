Al Jazira, formația antrenată de Cosmin Olăroiu (57 de ani), a învins-o dramatic pe Arkadag (Turkmenistan), scor 2-1, în Liga Campionilor Asiei 2.

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Tehnicianul român a avut parte de un debut de coșmar pe banca lui Al Jazira, cu o înfrângere, scor 1-4, în fața lui Al-Ittihad, pe 11 august. De atunci, însă, echipa sa nu a mai cunoscut gustul înfrângerii.

Al Jazira, victorie dramatică în Liga Campionilor Asiei 2

După remiza albă cu Gol Gohar (Iran), în prima etapă a Ligii Campionilor Asiei 2, formația pregătită de Cosmin Olăroiu a obținut și prima victorie în competiție.

Malcom (29 de ani), fostul jucător al Barcelonei și al lui Al Hilal, a deschis scorul pentru Al Jazira în confruntarea cu Arkadag, după ce a transformat un penalty în minutul 50.

Oaspeții nu au renunțat la luptă și au restabilit egalitatea în minutul 66, prin Abdy Byashimov (30 de ani).

Partida se îndrepta spre o remiză, însă bosniacul Nermin Mujkic (22 de ani) a dat lovitura la ultima fază a meciului, în minutul 90+6.

În urma acestui rezultat, Al Jazira este lider în Grupa B, cu 4 puncte, unul mai mult față de Arkadag și Al Muharraaq (Bahrain). Gol Gohor ocupă ultimul loc al grupei, cu un punct.

Pentru gruparea condusă de Cosmin Olăroiu urmează confruntarea cu Ittihad Kalba, în etapa #6 din campionatul Emiratelor Arabe Unite.

Al Jazira este prima și în campionat, cu 13 puncte, la egalitate cu Al-Ain, dar cu un golaveraj superior.

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