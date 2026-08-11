Debut de coșmar pentru Olăroiu Al-Jazira, învinsă cu 1-4 de Al-Ittihad, în preliminariile Ligii Campionilor Asiei

- Cosmin Olăroiu (57 de ani), antrenorul lui Al-Jazira, a avut parte de un debut foarte dificil în noul sezon.
- Formația românului a fost învinsă clar de Al-Ittihad, scor 1-4, în preliminariile Ligii Campionilor Asiei
Partida s-a disputat pe Mohammed Bin Zayed Stadium, arena lui Al-Jazira, iar diferența dintre cele două echipe s-a văzut rapid și pe tabelă.
Debut de coșmar pentru Olăroiu la Al-Jazira
Steven Bergwijn, fost jucător la Ajax și Tottenham, a deschis scorul în minutul 12 și a reușit dubla în minutul 38, după pasa lui Moussa Diaby, fost atacant la PSG și Bayer Leverkusen.
Houssem Aouar, fotbalist trecut pe la AS Roma și Lyon, a făcut 3-0 în minutul 54, iar Al Sahafi a înscris pentru 4-0 în minutul 69.
Al-Jazira a redus din diferență prin Simon Banza, în minutul 80.
FOTO. Al doilea gol marcat de Al-Ittihad în meciul cu Al-Jazira
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Adversarul a fost însă unul cu un lot net superior ca valoare. Lotul lui Al-Jazira este cotat la 44 milioane de euro, în timp ce Al-Ittihad are o valoare de piață de aproximativ 151 de milioane de euro.
Următorul meci al lui Al-Jazira este programat pe 16 august, în deplasare cu Hatta, în prima etapă din campionatul Emiratelor Arabe Unite.