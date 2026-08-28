„Un jucător îi poate spune ceva lui Putin?” Șeful UEFA surprinde vorbind de excluderea Rusiei din fotbal: „E trist”. Ce a anunțat legat de război
Vladimir Putin, 73 de ani, conduce Rusia din 2000 ca președinte sau prim-ministru. Foto: Imago
Campionate

„Un jucător îi poate spune ceva lui Putin?” Șeful UEFA surprinde vorbind de excluderea Rusiei din fotbal: „E trist”. Ce a anunțat legat de război

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 13:54
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 13:55
  • Aleksander Ceferin a comentat situația fotbaliștilor ruși dintr-o perspectivă pe care nu a mai abordat-o până acum. 
  • Președintele UEFA nu a ascuns „presiunea politică enormă” de a suspenda Rusia și s-a declarat dezamăgit că „generații întregi suferă. Credeți-mă, sportivii nu susțin războiul!”.
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Subiectul campaniei anti-Infantino, cu scop precis de a-l înlătura pe președintele FIFA, nu este singurul pentru Aleksander Ceferin.

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Invitat la The Rest is Politics, cel mai important podcast britanic, coordonat de Rory Stewart și Alastair Campbell, președintele UEFA a abordat subiectul excluderii Rusiei din fotbal, dar dintr-un unghi neașteptat.

Ceferin, despre Rusia: „Nu-mi place când sportivii suferă din cauza deciziilor politice”

Avocatul sloven, 58 de ani, din 2016 liderul forului european, s-a declarat dezamăgit de situația în care se află esticii, care au provocat în urmă cu patru ani războiul din Ucraina. De atunci, rușii au fost interziși în fotbalul internațional.

Ceferin, joi seară, la tragerea la sorți a fazei principale de Champions League. Foto: Imago Ceferin, joi seară, la tragerea la sorți a fazei principale de Champions League. Foto: Imago
Ceferin, joi seară, la tragerea la sorți a fazei principale de Champions League. Foto: Imago

„Când a început agresiunea, am organizat imediat o întâlnire. Desigur, existau presiuni politice acolo. Nu directe, ci indirecte. Ați văzut că situația era atât de complexă încât, dacă nu am fi făcut acest lucru, cred că 45 din cele 55 de federații UEFA nu ar fi putut concura pentru că guvernele lor nu le-ar fi permis”, a afirmat Ceferin. 

Nu-mi place când sportivii suferă din cauza deciziilor politice. Crezi că un fotbalist din Rusia îi poate spune ceva lui Putin? Niciodată! Aleksander Ceferin, președinte UEFA

Ceferin: „Copiii noștri nu urăsc copiii ruși. Noi nu urâm poporul rus”

A continuat, spunând clar că UEFA nu va modifica nimic cât timp războiul continuă:

„Într-un fel, e trist că nu au putut juca timp de patru ani, dar e pur și simplu imposibil să luăm altă decizie acum.

Vom putea face asta dacă se va dovedi că atât de multe federații nu pot sau nu au voie să concureze. Atunci putem pur și simplu să închidem ușile.

Credeți-mă, sportivii nu susțin războiul! Cel puțin marea majoritate a lor. Și suferă. Generații întregi suferă”.

Politicienii ar trebui măcar să înțeleagă că tinerii au nevoie să joace. De ce? Pentru că sunt crescuți să urască. Sunt crescuți într-o lume în care „Europa ne urăște”. Copiii noștri nu urăsc copiii ruși. Noi nu urâm poporul rus. Oricine urăște populația este un idiot. Aleksander Ceferin, președinte UEFA

Ceferin: „Acest război e mai rău decât Al Doilea Război Mondial”

Nu a ascuns că „am fost supuși unei presiuni politice enorme pentru a exclude Rusia”.

A completat cu o paralelă: „Nu am experimentat aproape nicio presiune politică pentru a exclude Israelul”, referindu-se la ceea ce ONU a descris drept genocidul din Gaza.

Întorcându-se la conflictul ruso-ucrainean, a spus: „Sper ca acest război să se termine în sfârșit. E mai rău decât Al Doilea Război Mondial... Fetele și băieții ruși de 17 ani nici măcar nu votează. Cum să fie vina lor că acest om a început acest război teribil?”.

A sugerat că este posibilă reintrarea juniorilor în competițiile UEFA.

Vom vedea cu tinerii, dar în ceea ce-i privește pe adulți nu cred că se va putea face ceva până nu va înceta războiul. Sperăm să se termine, dar sperăm de patru ani. Aleksander Ceferin, președinte UEFA

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