Angelescu, replică pentru LPF Oficialul giuleștenilor, după ce secretarul general a spus că Rapid e un club „de cartier”: „Aberant” +6 foto
Victor Angelescu
Superliga

Angelescu, replică pentru LPF Oficialul giuleștenilor, după ce secretarul general a spus că Rapid e un club „de cartier”: „Aberant”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 21:32
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 21:53
  • Victor Angelescu (42 de ani), președintele Rapidului, a reacționat după declarațiile făcute de Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal.
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Recent, oficialul LPF a vorbit despre problemele cluburilor din România, în ceea ce privește atragerea fondurilor din partea investitorilor privați, susținând că Rapid este club iubit doar la nivel de cartier.

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Victor Angelescu: „Avem suporteri din Arad, Timișoara, Bacău”

Angelescu l-a contrazis pe Justin Ștefan, declarând că Rapid este un club susținut masiv și de suporteri din alte zone ale țării, nu doar din Capitală.

„Aberant. Dacă spunem că FCSB are cei mai mulți susținători, da, cu asta sunt de acord. Dar când vezi cei 2.000 de suporteri, sau 1.500 câți sunt... (n.r. - când joacă Rapid în deplasare. Toți de la Arad, Timișoara, majoritatea sunt de pe lângă de acolo.

Noi avem suporteri din Arad, Timișoara, Bacău. Noi avem suporteri. La fel și Dinamo, n-am niciun dubiu. Despre ce vorbim?”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport.

Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg
Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg

Galerie foto (6 imagini)

Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu.jpg
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Declarațiile făcute de Justin Ștefan la adresa cluburilor din Liga 1

„Ajungem la ceea ce înseamnă fotbalul românesc în ansamblul lui. Ai un club care generează cea mai mare audiență, FCSB, după care ai cluburi care au un potențial regional sau local.

Rapid n-are valențe de club național. E un club foarte iubit în Giulești și, probabil, în anumite zone din București, dar cam acolo se termină cu iubirea pentru Rapid.

Craiova probabil stă mai bine, că e clubul Olteniei. UTA, U Cluj, cluburi cu potențial local sau, cel mult, regional. Păi, ăștia sunt banii!

În realitate, e foarte greu. Noi, dacă nu ne hotărâm să fim o țară formatoare de jucători, care să pună marfă valoroasă pe tarabă, nu avem de unde să aducem bani”, a spus Justin Ștefan.

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