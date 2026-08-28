Au susținut un criminal de război FOTO-VIDEO. Ultrașii Stelei Roșii, gest scandalos în Europa League, după moartea generalului acuzat de genocid

Steaua Roșie a fost eliminată incredibil din play-off-ul Europa League, pierzând joi cu 1-5 la Plzen, după ce câștigase prima manșă cu 3-0!

Galeria ultra Delije a echipei belgrădene a afișat un banner dedicat generalului sârb Ratko Mladic, care a murit joi. Ce mesaj era și ce au făcut fanii radicali în orașul ceh.

Mladic era închis la Haga, după ce fusese condamnat pe viață pentru crime împotriva umanității.

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Steaua Roșie Belgrad a pierdut stupefiant, succesiv, cele mai importante competiții continentale.

Întâi, campioana Serbiei a fost eliminată de Hapoel Beer-Sheva din turul 3 preliminar al Champions League: 0-1 (d) și 0-2 (a). Antrenorul Dejan Stankovic a fost demis și înlocuit cu spaniolul Albert Riera.

Joi seară, a părăsit și Europa League, distrusă de Viktoria Plzen în Cehia: 1-5 după prelungiri, deși Crvena Zvezda câștigase cu 3-0 acasă, în prima manșă a play-off-ului EL.

Rămâne în faza principală de Conference League.

Ultras Steaua Roșie, la dispariția lui Ratko Mladic: „Generale, glorie și mulțumiri eterne”

Joi, după ce s-a aflat de moartea generalului Ratko Mladic în închisoarea de la Haga, ultrașii Stelei Roșii i-au dedicat întreaga zi unui criminal de război considerat erou de către sârbi.

Membrii temutei galerii Delije i-au scandat numele lui Ratko Mladic în oraș în timp ce se îndreptau spre stadion în corteo.

Навијачи Црвене звезде вечерас у Плзењу скандирали су Ратку Младићу ❤️ pic.twitter.com/rlbCJMfTNO — Госпођица Баљевић (@GordanaBaljevic) August 27, 2026

La fel, odată ce și-au ocupat locurile în peluză, au repetat strigătul: „Ratko Mladic” s-a auzit de mai multe ori pe arena din Plzen.

Au afișat și un banner. Mesajul: „Generale, glorie și mulțumiri eterne”.

Nu era o premieră. Și ultrașii roș-albi, mai ales ei, dar și cei ai rivalei Partizan au lansat de multe ori pe stadioane mesaje pro-Mladic, i-au arătat portretul și i-au recreat șapca în scenografii care au ocupat peluzele.

Mladic a ordonat masacrul de la Srebenica. „Măcelarul Bosniei”

Mladic rămâne în istorie pentru un masacru înfiorător. Șeful armatei republicii Srpska în Războiul Bosniac (1992-1995) a ordonat uciderea a 8.372 de bărbați și băieți bosniaci la Srebrenica, în iulie 1995.

Acel asasinat în masă a fost considerat primul genocid în Europa după Al Doilea Război Mondial.

Supranumit „Măcelarul Bosniei”, Mladic a fost condamnat la închisoare pe viață de Tribunalul Penal Internațional de la Haga.

Acuzațiile: crime de război, crime împotriva umanității, genocid.

A murit joi, 27 august 2026, la 84 de ani. După gratii.

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