Cazul Dinamo 2 A murit la două luni de la accidentul din Câmpulung Muscel +5 foto
Microbuzul care transporta echipa Dinamo 2 la antrenament a fost implicat în accidentul grav produs pe 31 iulie, în cantonamentul de la Câmpulung Muscel (FOTO: ISU Argeș)
Liga 3

Cazul Dinamo 2 A murit la două luni de la accidentul din Câmpulung Muscel

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 13:42
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 13:42
  • Șoferul microbuzului în care se afla echipa Dinamo 2 a murit la două luni de la accidentul produs la Câmpulung Muscel.
  • Bărbatul, în vârstă de 83 de ani, era internat în stare gravă la Spitalul de Urgență Floreasca din București. În urma accidentului a murit și maseurul echipei, Constantin Covaciu.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Șoferul microbuzului în care se afla echipa secundă a lui Dinamo a murit marți, 6 octombrie, la Spitalul de Urgență Floreasca din București, au confirmat pentru GOLAZO.ro surse apropiate anchetei.

Bărbatul, în vârstă de 83 de ani, fusese internat în aceeași zi în care microbuzul s-a izbit de un copac, la Câmpulung Muscel, și se afla în stare gravă.

Mărturie tulburătoare Ce s-a întâmplat înainte de moartea arbitrului Gheorghe Moldovan: „M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc”
Citește și
Mărturie tulburătoare Ce s-a întâmplat înainte de moartea arbitrului Gheorghe Moldovan: „M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc”
Citește mai mult
Mărturie tulburătoare Ce s-a întâmplat înainte de moartea arbitrului Gheorghe Moldovan: „M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc”

A murit și șoferul microbuzului în care se afla Dinamo 2

Este a doua persoană care își pierde viața în urma accidentului din 31 iulie. Atunci, Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo 2, a murit în urma impactului. Mai mulți jucători și membri ai staffului au fost răniți, printre aceștia aflându-se și antrenorul Adrian Ropotan.

Microbuzul transporta o parte din delegația echipei secunde a lui Dinamo, aflată în cantonament la Câmpulung Muscel. În microbuz se aflau jucători cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani.

Cum s-a produs tragedia

În dimineața de 31 iulie, autovehiculul se deplasa de la locul de cazare către terenul de antrenament.

Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, în timp ce cobora o pantă, șoferul a pierdut controlul direcției, iar microbuzul a părăsit carosabilul și s-a izbit de un copac.

Imediat după accident, Dinamo a transmis că șoferului i s-ar fi făcut rău la volan și că exista suspiciunea unui infarct. Ulterior, polițiștii au indicat și posibilitatea ca accidentul să fi avut legătură cu neadaptarea vitezei într-o curbă ușoară la stânga, pe un drum cu înclinație accentuată.

Cauza exactă a accidentului nu a fost însă stabilită definitiv.

Șoferul, care fusese preluat în stare de inconștiență, a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul de Urgență Floreasca din București. La internare avea un traumatism cranio-cerebral grav, traumatism toracic și multiple fracturi. A fost intubat și ventilat mecanic.

Galerie foto (5 imagini)

Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș
+5 Foto
labels.photo-gallery

Dosarul penal vizează uciderea din culpă și vătămarea corporală din culpă

După accident, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung a deschis un dosar penal în care verificările se desfășoară sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Decesul șoferului adaugă o nouă victimă în dosarul penal. Ancheta trebuie să stabilească în continuare cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs accidentul, inclusiv dacă problemele medicale ale șoferului au avut un rol în pierderea controlului asupra microbuzului.

Microbuzul avea 21 de ani și transporta mai multe persoane decât numărul autorizat

Verificările făcute după accident au scos la iveală mai multe nereguli la transportatorul Alindo Impex SRL, firma de la care fusese închiriat microbuzul.

Într-un răspuns transmis, în august, pentru GOLAZO.ro, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) a precizat că vehiculul implicat, cu numărul de înmatriculare AG-69-LIN, era fabricat în 2005.

Mai grav, inspectorii au constatat că în microbuz se aflau 19 persoane, deși vehiculul avea înscrise în documente doar 15 locuri. Pentru această abatere a fost sancționat conducătorul auto.

ISCTR a mai constatat că transportul pentru Dinamo fusese efectuat fără documentul de control obligatoriu pentru o cursă ocazională și că tahograful nu funcționa în timpul cursei.

Pentru lipsa documentului de transport, autoritățile au dispus suspendarea dreptului de utilizare a microbuzului pentru șase luni.

Galerie foto (8 imagini)

Imagini de la locul accidentului (captură Muscel TV) Imagini de la locul accidentului (captură Muscel TV) Imagini de la locul accidentului (captură Muscel TV) Imagini de la locul accidentului (captură Muscel TV) Andrei Nicolescu a mers la Spitalul Municipal Câmpulung pentru a-i vizita pe răniții implicați în accidentul echipei Dinamo 2 (captură Muscel TV)
+8 Foto
labels.photo-gallery

Firma a fost sancționată și pentru situația medicală a șoferului

Controlul ISCTR a mai identificat o problemă importantă: firma de transport folosise un conducător auto fără aviz medical și psihologic valabil.

În același timp, inspectoratul a precizat că, la momentul accidentului, șoferul deținea certificatul de competență profesională necesar pentru tipul de transport efectuat.

ISCTR nu identificase verificări anterioare în trafic asupra microbuzului AG-69-LIN, iar verificarea tehnică a vehiculului nu a putut fi finalizată deoarece acesta fusese pus sub sechestru de Poliția Argeș până la definitivarea cercetărilor.

Șoferul de 83 de ani, în centrul verificărilor

Vârsta șoferului a reprezentat încă din primele zile ale anchetei unul dintre elementele discutate în cazul accidentului. Bărbatul era localnic și lucra pentru firma care asigura transportul.

GOLAZO.ro a relatat anterior că ITM Argeș a verificat inclusiv situația acestuia în raport cu firma de transport. Inspectoratul nu a comunicat dacă șoferul era angajat cu contract de muncă, invocând caracterul confidențial al datelor din Registrul General de Evidență a Salariaților și al dosarului medical.

Primarul din Câmpulung, Elena Lasconi, a declarat pentru GOLAZO.ro, după accident că, în documentația depusă de Alindo Impex pentru contractele de transport public, șoferul de 83 de ani nu figura între conducătorii auto declarați de firmă.

Ancheta trebuie să stabilească exact cum s-a produs tragedia

La mai bine de două luni de la accident, ancheta penală trebuie să lămurească toate elementele care au dus la pierderea controlului asupra microbuzului.

Printre acestea se află starea medicală a șoferului înainte de impact, starea tehnică a vehiculului, modul în care a fost organizat transportul, respectarea condițiilor legale pentru efectuarea cursei și împrejurările în care microbuzul transporta mai multe persoane decât numărul de locuri înscris în documente.

După moartea șoferului, accidentul are două victime decedate: Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo 2, și bărbatul de 83 de ani aflat la volan.

Cercetările Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și eventualelor responsabilități.

Galerie foto (21 imagini)

Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
dinamo 2 accident mortal sofer constantin covaciu microbuz
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:05
CFR Cluj - U Cluj 1-3 Victorie de senzație pentru „șepcile roșii” în derby-ul ardelean. Se strânge lupta în zona play-off-ului!
CFR Cluj - U Cluj 1-3 Victorie de senzație pentru „șepcile roșii” în derby-ul ardelean. Se strânge lupta în zona play-off-ului!
22:20
„Va fi decizia lui Pancu” Ce se întâmplă cu jucătorul absent 6 luni de la Rapid: „Atunci vom intra în negocieri”
„Va fi decizia lui Pancu” Ce se întâmplă cu jucătorul absent 6 luni de la Rapid: „Atunci vom intra în negocieri”
21:40
Ceferin s-a răzgândit! Președintele UEFA va candida pentru un nou mandat, susținut în unanimitate de federații » Ce i-a transmis Răzvan Burleanu
Ceferin s-a răzgândit! Președintele UEFA va candida pentru un nou mandat, susținut în unanimitate de federații » Ce i-a transmis Răzvan Burleanu
20:53
Răducioiu, petreceri de Hollywood Dezvăluiri despre viața extrasportivă: „M-am îmbătat cu whisky până am leșinat. Am vomitat în taxi”
Răducioiu, petreceri de Hollywood Dezvăluiri despre viața extrasportivă: „M-am îmbătat cu whisky până am leșinat. Am vomitat în taxi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Top stiri
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Nationala
17:53
FRF: „Demarăm anchetă!” GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Citește mai mult
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Superliga
19:08
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Citește mai mult
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Diverse
14:10
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Citește mai mult
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca
B365
06.10
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca
Citește mai mult
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 13 rapid 7 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share