Cazul Dinamo 2 A murit la două luni de la accidentul din Câmpulung Muscel

Șoferul microbuzului în care se afla echipa Dinamo 2 a murit la două luni de la accidentul produs la Câmpulung Muscel.

Bărbatul, în vârstă de 83 de ani, era internat în stare gravă la Spitalul de Urgență Floreasca din București. În urma accidentului a murit și maseurul echipei, Constantin Covaciu.

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Șoferul microbuzului în care se afla echipa secundă a lui Dinamo a murit marți, 6 octombrie, la Spitalul de Urgență Floreasca din București, au confirmat pentru GOLAZO.ro surse apropiate anchetei.

Bărbatul, în vârstă de 83 de ani, fusese internat în aceeași zi în care microbuzul s-a izbit de un copac, la Câmpulung Muscel, și se afla în stare gravă.

A murit și șoferul microbuzului în care se afla Dinamo 2

Este a doua persoană care își pierde viața în urma accidentului din 31 iulie. Atunci, Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo 2, a murit în urma impactului. Mai mulți jucători și membri ai staffului au fost răniți, printre aceștia aflându-se și antrenorul Adrian Ropotan.

Microbuzul transporta o parte din delegația echipei secunde a lui Dinamo, aflată în cantonament la Câmpulung Muscel. În microbuz se aflau jucători cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani.

Cum s-a produs tragedia

În dimineața de 31 iulie, autovehiculul se deplasa de la locul de cazare către terenul de antrenament.

Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, în timp ce cobora o pantă, șoferul a pierdut controlul direcției, iar microbuzul a părăsit carosabilul și s-a izbit de un copac.

Imediat după accident, Dinamo a transmis că șoferului i s-ar fi făcut rău la volan și că exista suspiciunea unui infarct. Ulterior, polițiștii au indicat și posibilitatea ca accidentul să fi avut legătură cu neadaptarea vitezei într-o curbă ușoară la stânga, pe un drum cu înclinație accentuată.

Cauza exactă a accidentului nu a fost însă stabilită definitiv.

Șoferul, care fusese preluat în stare de inconștiență, a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul de Urgență Floreasca din București. La internare avea un traumatism cranio-cerebral grav, traumatism toracic și multiple fracturi. A fost intubat și ventilat mecanic.

Dosarul penal vizează uciderea din culpă și vătămarea corporală din culpă

După accident, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung a deschis un dosar penal în care verificările se desfășoară sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Decesul șoferului adaugă o nouă victimă în dosarul penal. Ancheta trebuie să stabilească în continuare cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs accidentul, inclusiv dacă problemele medicale ale șoferului au avut un rol în pierderea controlului asupra microbuzului.

Microbuzul avea 21 de ani și transporta mai multe persoane decât numărul autorizat

Verificările făcute după accident au scos la iveală mai multe nereguli la transportatorul Alindo Impex SRL, firma de la care fusese închiriat microbuzul.

Într-un răspuns transmis, în august, pentru GOLAZO.ro, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) a precizat că vehiculul implicat, cu numărul de înmatriculare AG-69-LIN, era fabricat în 2005.

Mai grav, inspectorii au constatat că în microbuz se aflau 19 persoane, deși vehiculul avea înscrise în documente doar 15 locuri. Pentru această abatere a fost sancționat conducătorul auto.

ISCTR a mai constatat că transportul pentru Dinamo fusese efectuat fără documentul de control obligatoriu pentru o cursă ocazională și că tahograful nu funcționa în timpul cursei.

Pentru lipsa documentului de transport, autoritățile au dispus suspendarea dreptului de utilizare a microbuzului pentru șase luni.

Firma a fost sancționată și pentru situația medicală a șoferului

Controlul ISCTR a mai identificat o problemă importantă: firma de transport folosise un conducător auto fără aviz medical și psihologic valabil.

În același timp, inspectoratul a precizat că, la momentul accidentului, șoferul deținea certificatul de competență profesională necesar pentru tipul de transport efectuat.

ISCTR nu identificase verificări anterioare în trafic asupra microbuzului AG-69-LIN, iar verificarea tehnică a vehiculului nu a putut fi finalizată deoarece acesta fusese pus sub sechestru de Poliția Argeș până la definitivarea cercetărilor.

Șoferul de 83 de ani, în centrul verificărilor

Vârsta șoferului a reprezentat încă din primele zile ale anchetei unul dintre elementele discutate în cazul accidentului. Bărbatul era localnic și lucra pentru firma care asigura transportul.

GOLAZO.ro a relatat anterior că ITM Argeș a verificat inclusiv situația acestuia în raport cu firma de transport. Inspectoratul nu a comunicat dacă șoferul era angajat cu contract de muncă, invocând caracterul confidențial al datelor din Registrul General de Evidență a Salariaților și al dosarului medical.

Primarul din Câmpulung, Elena Lasconi, a declarat pentru GOLAZO.ro, după accident că, în documentația depusă de Alindo Impex pentru contractele de transport public, șoferul de 83 de ani nu figura între conducătorii auto declarați de firmă.

Ancheta trebuie să stabilească exact cum s-a produs tragedia

La mai bine de două luni de la accident, ancheta penală trebuie să lămurească toate elementele care au dus la pierderea controlului asupra microbuzului.

Printre acestea se află starea medicală a șoferului înainte de impact, starea tehnică a vehiculului, modul în care a fost organizat transportul, respectarea condițiilor legale pentru efectuarea cursei și împrejurările în care microbuzul transporta mai multe persoane decât numărul de locuri înscris în documente.

După moartea șoferului, accidentul are două victime decedate: Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo 2, și bărbatul de 83 de ani aflat la volan.

Cercetările Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și eventualelor responsabilități.

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