„Asta e normalitatea” Chipciu și Artean spun că spiritele nu s-au mai încins după Craiova - U Cluj: „Trebuie să acceptăm că au fost mai buni ”

CRAIOVA - U CLUJ 3-0. Spre deosebire de ultimul meci disputat de cele două echipe, pe „Ion Oblemenco” nu au mai existat conflicte, au explicat Alexandru Chipciu (35 de ani) și Andrei Artean (31 de ani).

Fotbaliștii lui Sabău au recunoscut superioritatea advesarilor: „Au fost mai buni”.

La finalul precedentului meci dintre Craiova și U Cluj, președintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârțu, l-a înjurat de familie pe Artean. De această dată, cele două părți au fost mult mai calme.

CRAIOVA - U CLUJ 3-0 . Alexandru Chipciu: „Atmosfera a fost OK, asta e normalitatea”

„A fost foarte ok, și suporterii au fost ok, și atmosfera a fost ok. Dar cred că asta e normalitatea, dacă am ajunge să apreciem lucrul acesta, înseamnă că avem o problemă.

Asta ar trebui să fie normalitatea peste tot. Pierzi, dai mâna cu adversarul, îți dai seama că a fost mai bun, cred că ăsta e cel mai important lucru pe care îl poți face după o înfrângere.

Chiar dacă ai sentimente, îți vine să spui că ăla e de vină, ăla nu știu ce a făcut, trebuie să accepți, viața te pune și la pământ și trebuie să te ridici iar”, a declarat Chipciu la Prima Sport.

Chiar nu s-a vrut data trecută să se facă circul care a fost. Mi-a părut foarte rău, mai ales mie, dar cred că fiecare meci ar trebui să fie ca acesta, fără ceartă, de aceea suntem plătiți. Andrei Artean, mijlocaș Universitatea Cluj, la Digi Sport

Alexandru Chipciu: „Au fost mai buni decât noi”

Chipciu crede că Universitatea Craiova a fost echipa mai bună în meciul de vineri seara.

„Sentimente amestecate pe durata unui meci de 90 de minute, părți diferite. Prima repriză am avut ocazii, și în a doua, am făcut niște greșeli și într-un final ne-au bătut. Cred că, per total, și dacă nu erau greșelile, au fost mai buni decât noi și bravo lor, felicitări lor.

Am avut și noi multe ocazii, și ei au avut, au și dat goluri. Bravo lor, au fost mai buni, nu avem ce să facem decât să mergem mai departe, încercăm să fim mai buni meciurile viitoare.

Meciurile astea de play-off au o presiune aparte, cred că ne-a apăsat pe alocuri treaba asta, mai ales în prima repriză. Nu-mi plac vorbele astea, că s-au simțit presiuni, ăsta a fost fotbalul în seara asta, sunt echipele cele mai bune din campionat.

O echipă foarte bună Craiova, ne-au bătut, au fost mai buni decât noi, le-am făcut și cadouri, așa a fost să se întâmple. Câteodată, indiferent de ce faci, nu prea poți să schimbi”, a mai spus Chipciu.

Într-un astfel de play-off toate echipele sunt acolo, poate plusul cel mai mare pentru FCSB, cred că orice rezultat e posibil, oricine poate să bată pe oricine și așa vor fi toate meciurile. Mai sunt încă 27 de puncte în joc pentru noi, n-am făcut calcule, e greu să facem, trebuie să ne gândim doar să fim mai buni și cu siguranță din astfel de meciuri o să învățăm. Alexandru Chipciu, căpitan Universitatea Cluj

Alexandru Chipciu: „Am râs de Cucurella când a alunecat”

Căpitanul ardelenilor a explicat ce s-a întâmplat în minutul 61, când a alunecat, iar Carlos Mora a făcut 2-0 pentru Universitatea Craiova.

„A fost și greșeala aceea, îmi căzuse un crampon în timpul meciului și am alunecat exact în momentul ăla, în locul ăla unde era cramponul lipsă.

Am râs de Cucurella când a alunecat la Chelsea... Trebuie să-mi învăț lecția și așa a fost să fie.

Îmi asum, nu știu dacă puteam să fac mai mult la acel gol, dar, ca un căpitan de echipă, aș vrea să-mi asum înfrângerea și să mergem mai departe încrezători și să facem lucruri bune. Lucrul pozitiv e că am încercat să jucăm astăzi”, a afirmat Chipciu.

Andrei Artean: „Calitatea lor a făcut diferența”

Andrei Artean a încercat să explice înfrângerea suferită pe „Ion Oblemenco”.

„Am avut ocazii să reintrăm în joc, dar calitatea celor de la Craiova a făcut diferența. Dacă greșești, se vede imediat, ei au marcat foarte mult. Toate golurile le-am primit din posesia pierdută de noi.

O echipă foarte bună, felicitări, e început de play-off, cred că toată lumea se bucură de aceste meciuri.

Chiar dacă e primul an al acestui club în play-off, nu cred că asta a determinat înfrângerea noastră. Sunt mulți jucători cu experiență, de calitate. Fiecare meci va fi diferențiat de micile detalii.

E un play-off foarte frumos pentru spectatori și cred că trebuie să muncim mai mult, asta vom face. Mister ne-a transmis să ținem capul sus. La fotbal asta e frumos, se șterge repede meciul trecut și poți demonstra la meciul următor că a fost doar o întâmplare”, a spus Artean la Digi Sport.