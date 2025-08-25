Risc de insolvență la CFR? Dezvăluiri din interior: „Nu ne descurcăm fără finanțator” +11 foto
Risc de insolvență la CFR? Dezvăluiri din interior: „Nu ne descurcăm fără finanțator”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 17:58
  • Cristi Balaj (53 de ani) a vorbit despre posibilitatea ca CFR Cluj să intre din nou în insolvență.
  • Echipa din Gruia să confruntă cu multiple probleme, atât la nivel sportiv, cât și administrativ.

CFR Cluj a suferit două eșecuri drastice în ultimele două partide, 2-7 cu Hacken și 1-4 cu Oțelul Galați, iar echipa a rămas și fără antrenor principal între cele două meciuri.

Cristi Balaj: „Nu are ce să se întâmple”

În ciuda rezultatelor dezastruoase și a dificultăților pe care le traversează clubul, președintele Cristi Balaj transmite că nu există motive de îngrijorare în privința unei posibile insolvențe.

Totuși, acesta susține că fără ajutorul finanțatorului Ioan Varga, care duminică a anunțat măsuri aspre la CFR, clubul nu ar face față.

„Atât cât există monitorizare și licențiere din 3 în 3 luni, nu putem să vorbim despre întârzierile care au fost acum 4 ani când am venit eu. Nu are ce să se întâmple. Nu justifică, mai ales că au existat prime de joc, condiții...

Recunoaștem că nu ne descurcăm dacă nu avem sprijinul finanțatorului. Până acum ne-am descurcat, avem nevoie de sprijinul lui. El este cu business-uri, are multă treabă, dar ne va ajuta”, a declarat Cristi Balaj, potrivit digisport.ro.

CFR Cluj a mai fost în insolvență

N-ar fi prima dată când ardelenii ar intra în insolvență din cauza problemelor financiare. S-a mai întâmplat între 2015 și 2017, până la venirea lui Varga la echipă.

Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport
Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport

CFR Cluj Cristi Balaj Probleme Financiare insolventa ioan varga
17:36
