Cristian Geambașu Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Publicat: 14.08.2025, ora 23:04
Actualizat: 14.08.2025, ora 23:04
  • Voyoriștii nu trebuie confundați cu voyeuriștii. Cei din a doua categorie obțin plăcerea sexuală doar din privit, în vreme ce voyoriștii sunt cetățenii care s-au abonat la aplicația Voyo deținută de Pro TV pentru a vedea meciul FCSB cu Drita.

Există așadar o asemănare între voyoriști și voyeuriști, în sensul că primii urmăreau și ei procurarea plăcerii. Dar urmărind un meci de fotbal al echipei favorite.

Dacă plătești vezi?!

Interesul pentru vizionarea partidei Drita-FCSB era însă general. Pentru că trăim într-o societate concurențială în care oferta ține cont de cerere, civilizat este să ne obișnuim să plătim pentru un serviciu.

Pro TV, nava amiral a televiziunilor din România, postul la care tot românul se închină, a considerat că difuzând meciul doar pe platforma Voyo va obliga microbiștii înrăiți să se aboneze.

Judecând mai departe că, astfel atrași, oamenii vor contribui și la viitoarele audiențe ale Premier League. Competiție care stă să înceapă, fiind transmisă în exclusivitate în România tot pe Voyo. Plătești, vezi. Nu plătești, nu vezi. Capitalism.

Când crapă aplicația

Problema este că și dacă plătești riști să nu vezi. Nu pe Voyo în orice caz. Numărându-mă printre pelicanii mari, albi și grași care s-au abonat în regim de urgență la Voyo cu gândul explicit de a urmări campioanei României în Kosovo, pot confirma că aplicația a cedat cu cel puțin o jumătate de oră înaintea primului fluier de la Pristina.

Din felul în care se comporta platforma și înainte să pice, am îndoieli serioase că un atac cibernetic (textul servit cu lamentările de rigoare de comentatorii Ioan Alexandru și Mihai Mironică) ar fi fost cauza, ci serverele subdimensionate pentru o asemenea încărcare.

Au cuvântul IT-iștii

Exclud ideea de a mă erija în purtător de cuvânt al celor păgubiți, dar mai ales enervați de situația care mirosea de la o poștă a amatorism și speculă glazurată cu conceptul modern de pay-per-view.

Mutarea meciului în regim de urgență pe Pro Arena a fost necesară și oportună, dar nu cred că a atenuat senzația de păcăleală.

Vom avea mai mult ca sigur un comunicat oficial al instituției din Pache Protopopescu, care va întări ideea de atac informatic. Pentru o mai mare credibilitate, ideal ar fi să avem și o versiune independentă asupra colapsului Voyo din seara de joi, 14 august.

Că vorba aceea, la IT-iști stăm foarte bine. Mult mai bine decât la sinceritate.

Cei care tocmai ne-am abonat, vom avea prilejul chiar din acest weekend să testăm viabilitatea aplicației. Începe Premier League și chiar dacă Liverpool sau City nu au nici pe departe masa de suporteri ai FCSB, se cheamă că Voyo va fi din nou pusă la treabă. E indicat să ne abținem de la pronosticuri.

FCSB a zburdat

Rămasă sub stigmatul „atacului cibernetic”, întâlnirea de la Priștina a arătat un FCSB schimbat mult schimbat în bine. Mai ales în prima repriză, când Cisotti înscria în secunda 25, fiind urmat apoi de Miculescu în minutul 18.

La 4 zile distanță de dezastrul cu Unirea Slobozia (0-1), roș-albaștrii au surprins prin disciplină tactică, tonus fizic și determinare. Continuă această echipă să se hrănească din confruntările europene, doar dubla cu Shkendija provocându-i indigestie. Luată repede, dominată tactic și fizic, Drita a arătat ca o echipă modestă. Ceea ce și este de fapt.

Ai televizor mai vechi de 2018? Ghinion!

Deși meciul cu Drita a avut o importanță mult mai mare, derby-ul de peste câteva zile cu Rapid ne va oferi mai degrabă fața la zi a campioanei.

Au fost destule momente în care apărarea a arătat rău, după cum atacul ranforsat și cu Politic în repriza secundă a arătat neașteptat de bine. 3-1 la Priștina e un scor normal pentru cei care au văzut meciul.

Din cauza (datorită?) atacului cibernetic toată lumea doritoare a putut vedea meciul. Pe vechi, la TV, chiar și pe un aparat cu an de fabricație mai vechi decât 2018. Și mesajul acesta afișat de aplicație era tot un atac cibernetic?

europa league fcsb voyo drita
Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League
Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme”
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Radu Naum: Căderea în gol

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Radu Naum: Omul din tribună

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
