Ioana Mihalcea Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Opinii

Ioana Mihalcea Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

alt-text Ioana Mihalcea
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 23:25
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 23:26
  • Mi-a luat puțin mai mult timp să-mi dau seama de ce m-a impresionat atât de mult scena cu Salah de la finalul meciului cu Bournemouth.
  • E clar că e un moment profund și de sine stătător, fără să aibă nevoie de explicații. Dar m-a pus pe gânduri. 

Rămas singur în fața „The Kop”, Mo a continuat să aplaude și să cânte alături de fani cântecul lui Jota, chiar și după ce colegii lui se retrăseseră spre vestiar.

„Oh, he wears the number 20,

He will take us to victory,

And when he’s running down the left wing,

He’ll cut inside and score for LFC.

He’s a lad from Portugal,

Better than Figo don’t you know,

Oh, his name is Diogo!”

Salah și acel plânset care te cutremură

Salah m-a îngrijorat în ultima lună și jumătate, atât de mult cât te poate îngrijora cineva al cărui fan ești, dar pe care nu-l cunoști personal și care e la mii de kilometri distanță de tine.

Întâi tăcerea, apoi absența de la înmormântare, apoi mesajul postat. „Până ieri, nu m-am gândit niciodată că mă va speria ceva când mă voi întoarce la Liverpool, după pauză. Colegii de echipă vin și pleacă, dar nu așa”.

Nu în ultimul rând, m-au îngrijorat imaginile cu el copleșit de durere când a mers la stadionul Anfield, cu toate florile și amintirile lăsate de fani în memoria lui Jota, alături de familia lui Diogo și Andre.

Aseară, acel plânset care te cutremură, apoi privirea pierdută către suporteri, o durere adâncă și împărtășită într-un mod devastator, ca între oameni care știu cu adevărat ce înseamnă acea pierdere.

Acele lacrimi șterse cu mâneca tricoului, care nu a putut însă opri încă un val de tristețe copleșitoare ce l-a făcut să plece spre vestiar, în aplauzele întregului stadion, ca și cum ar fi vrut să-l consoleze.

Așa cum scria cineva, ieri aveai impresia că Mo pur și simplu nu ar fi ieșit de pe teren fără să dea un gol pe care să i-l dedice lui Diogo.

Cu familia lui Jota în tribună, a reușit, l-a celebrat cum ar fi făcut-o el și a arătat spre cer.

Acum un an, Jota înscria în prima etapă. Azi, Salah îi dedică golul

Într-o lume în care fotbaliștilor li se spune că sunt prea sensibili, că sunt „domnișoare” (de parcă ar fi o insultă), ar trebui să fie normal să te manifești așa cum simți.

Poate că e ok să nu fii ok. Și dacă semnalul ăsta vine de la Salah, poate e foarte ok să nu fii ok. Chiar mai mult timp.

Când un coleg, un prieten, un fotbalist pe care-l admirai sau orice altceva ar fi însemnat Jota pentru tine moare atât de subit, alături de fratele său mai mic, poate că da, incredibila cruzime a acestei tragedii te face să-ți pui niște întrebări cu privire la propria existență sau la scopul vieții.

„Just bring Jota on”

Poate că încă îl cauți prin pozele de grup, pentru că Jota era mereu cel care făcea o față amuzantă sau o ghidușie.

Poate te uiți spre scaunul din vestiar și vezi că nu mai are geanta și ghetele puse la locul lor.

Poate nu mai faci quiz-ul din programul de meci, pentru că nu mai ai cu cine să te bați pentru puncte.

Poate nu mai joci FIFA o perioadă, pentru că Jota era gamer chiar înainte de a fi fotbalist și încă doare.

Poate glumele din vestiar sună altfel, pentru că nu mai vin de la unul dintre cei mai amuzanți oameni pe care îi cunoști.

Poate te uiți spre bancă la 2-2 și vrei să-l introduci în teren ca să întoarcă soarta meciului, așa cum făcea mereu, dar nu-l mai găsești acolo.

Poate iei numărul 20 la noua ta echipă, în amintirea celui cu care ai împărțit bune și rele.

Poate îți tatuezi ceva legat de el, ca să-l simți în continuare aproape, oriunde mergi.

E ok să nu fii ok. O spune prin lacrimile sale Mo Salah, omul care cere încetarea atacurilor israeliene, face an de an brad de Crăciun pentru copiii săi musulmani, în ciuda comentariilor agresive pe care le primește, și trage UEFA la răspundere pentru lipsa de atitudine față de Gaza. Un OM.

Impactul dispariției lui Jota e mult mai adânc decât pare. Iar cei care au trăit cu el zi de zi trebuie să trăiască acum cu absența lui și le e incredibil de greu.

Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa.

anglia liverpool Premier League Diogo Jota mo salah
Știrile zilei din sport
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Liga 2
16.08
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Citește mai mult
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Superliga
16.08
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Citește mai mult
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Superliga
16.08
Coman, înapoi în Superliga? Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Citește mai mult
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
16.08
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:33
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
10:54
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
11:06
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
10:18
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Campionate
16.08
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Citește mai mult
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
16.08
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
16.08
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
16.08
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 16 rapid 36 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 17 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
17.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share