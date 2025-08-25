„Mi-e jenă să vorbesc” Mihai Stoica, îngrijorat de diferența față de Craiova: „Ar fi o neobrăzare să vorbesc de pe loc de baraj”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre situația echipei, după primele 7 etape din Liga 1.

FCSB a pierdut cel mai recent meci disputat în campionat, scor 0-2, în fața celor de la FC Argeș.

Mihai Stoica, despre situația celor de la FCSB: „ Mi-e jenă să vorbesc de pe loc de baraj”

Conducătorul campioanei a vorbit despre înfrângerea cu FC Argeș, problemele echipei, dar și despre lupta cu Craiova pentru titlu, care are 14 puncte avans față de FCSB.

„Și anul trecut am început prost, dar nu e aceeași situație. Craiova nu avea atunci 19 puncte după 7 etape. Vreau să meargă și ei în grupe, indiscutabil. Sunt mult mai puternici ca anul trecut.

Mi-e jenă să vorbesc de pe loc de baraj despre duelul cu echipa care conduce detașat clasamentul. Să vorbească Rapidul, nu noi. Ar fi chiar o neobrăzare să vorbim noi, de pe loc de baraj.

Ne îngrijorează că avem fluctuații în timpul jocului. În prima repriză am avut ocazie după ocazie fără să jucăm foarte bine. Ei n-au existat. În repriza a doua însă, n-am mai jucat nimic.

Sunt explicații, dar n-aș vrea să dezvolt subiectul înaintea unui meci atât de important”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Este extrem de important să mergem în Europa League. E diferența mare față de Conference. Parcurgi numele și vezi că sunt ligi diferite. Ce parcurs am avut anul trecut și cu cine am jucat? A fost un fel de Champions League Mihai Stoica

