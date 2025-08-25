Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al campioanei, a vorbit despre asistența pe care FCSB o așteaptă la meciul retur din play-off-ul Europa League.

FCSB - Aberdeen se joacă joi, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe ProTV și pe platforma Voyo.

FCSB a remizat scor 2-2 în turul din Scoția, iar acum va lupta pentru un loc în faza principală din Europa League, la fel ca în sezonul precedent.

FCSB - Aberdeen. Mihai Stoica: „Suntem la peste 25.000 de bilete”

Șeful CA de la FCSB a transmis că se așteaptă ca partida de joi să ajungă la o asistență de 40.000 de spectatori.

„Suntem la peste 25.000 de bilete vândute. Cred că mergem spre 40.000. E și un meci atractiv, e vorba și de rezultatul tur”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB traversează o perioadă foarte dificilă în Liga 1, acumulând doar 5 puncte după primele 7 etape, însă în Europa are șansa să beneficieze de un parcurs cel puțin la fel ca sezonul precedent.

Dacă va trece de Aberdeen, campioana va evolua pe tabloul principal din Europa League. În caz contrar, va participa direct în faza ligii din Conference League, acolo unde va juca doar 6 meciuri, în loc de 8, ceea ce ar însemna și încasări mai puține, dar și mai puține puncte posibile pentru accederea în faza următoare.

