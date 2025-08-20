Ba un om foarte important. Președintele dinamovist Andrei Nicolescu acuză birocrația din Clubul Internelor și își critică antrenorul. Din calitate de conducător sau de analist TV? Sau din amândouă?

După ce l-a criticat pe Zeljko Kopic fără să-l numească, președintele dinamovist Andrei Nicolescu a pus zoom-ul pe birocrația clubului Ministerului de Interne, CS Dinamo.

Conform oficialului din altă parte decât Ștefan cel Mare, entitatea-mamă, cea din Ștefan cel Mare, este cea care s-ar opune fuziunii. Mamă în sensul în care Dinamo, indiferent cum s-ar numi acum, nu s-a născut din spuma mării și încordarea mușchilor lui Poseidon.

Noul Nicolescu

Criticile repetate aduse antrenorului Zeljko Kopic și poziția rigidă afișată față de posibila fuziune cu Clubul Internelor au aceeași origine.

Lui Andrei Nicolescu i s-a arătat că este un om foarte important. Uite-așa! Auto-rebranding-ul acesta este confirmat de oameni din interior, care țin să dea asigurări că nu sunt niște personaje fictive.

Pe scurt, președintele FC Dinamo se consideră mai nou (sau poate dintotdeauna, doar că acum își dezvelește adevărata față) persoana în măsură a conduce de unul singur clubul. Omniprezent, autoritar și vindicativ.

Andrei Nicolescu

Mimetismul becaliot

Devenit recent și analist/expert la Prima TV, idem Victor Angelescu de la Rapid, după ce Digisport le-ar fi refuzat oferta pe motiv de incompatibilitate, Andrei Nicolescu a trecut mai nou de la intervenții care păreau să ilustreze un decent partener de dialog, la un ton ritos și atoateștiutor.

Drum scurt, pe care în mimetismul becaliot l-au parcurs și alți finanțatori sau patroni de echipe. Doar că, spre deosebire de aceștia, Nicolescu nu este decât un administrator cu comportare de finanțator.

Tot spre deosebire de aceștia, cu mai puțin apetit literar, președintele lui Dinamo FC se consideră și un redutabil pamfletar. Aș zice în scris, cu riscul căutat al pleonasmului.

Consternare la CS Dinamo

Că FC Dinamo va fuziona sau nu cu CS Dinamo nu este de actualitate. Dar probabil va deveni de interes atunci când se va fi construit noul stadion. Când și dacă se va întâmpla asta vreodată.

Indiferența suporterilor „câinilor”, vizibilă în toată splendoarea absenței la derby-ul cu CSA Steaua, spune multe despre percepția pe care o are în ochii publicului echipa pregătită de Florin Bratu și manageriată de Ionel Dănciulescu. Niște dinamoviști și ei acolo, de!

Presupusele obstacole birocratice invocate de Andrei Nicolescu ar fi, în realitate, pretențiile acestuia să aibă controlul total în cazul unei fuziuni. Atitudine care a stârnit consternare și nervi în birourile din Ștefan cel Mare.

Struțocămilismul

Criticile aduse de Nicolescu alegerilor tactice ale lui Zeljko Kopic au o greutate specifică. De unde nervozitatea aproape transparentă a croatului.

„Cred că tactic am început greșit. Puteam să avem alegeri mai bune, mai multă dinamică”, a spus Andrei Nicolescu după meciul egal cu UTA.

Tot ce se poate, Dinamo are momente de joc în care bate apa-n piuă, dar în ce calitate a făcut afirmația? De analist sau de oficial? Sau și de una, și de cealaltă? Căci asta este una dintre problemele struțocămilismului cu conducători de club în calitate de invitați permanenți ai emisiunilor de analiză fotbalistică.

Ce-i unul, ce-i celălalt, ce interese reprezintă, pe cine, cât poate fi obiectiv? La naiba cu obiectivitatea, noțiunea asta depășită!

Limitări? Ce-i aia?

Un ziarist poate constata că un antrenor greșește tactica, primul „11”. Încă o mai poate face, dar se apropie vremea extincției! Și poate greși ziaristul, uneori grav. Dar nu el îl plătește sau îl dă afară pe antrenorul respectiv.

Oficialul însă, că e Nicolescu, că e Angelescu sau Stoica, implică direct poziția clubului. Sau poate că nu. Poate că în fotbalul nostru nu ne mai împiedicăm de astfel de limitări. Mai ales atunci când ajungi să crezi că le știi pe toate.