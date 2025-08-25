Ce revenire la US Open A salvat șapte mingi de meci și s-a calificat în turul 2! Și-a scos din sărite adversara: „E un sentiment dezgustător”

Moyuka Uchijima (24 de ani, #94 WTA) a reușit să salveze șapte mingi de meci împotriva Olgăi Danilovic (24 de ani, #39 WTA) într-un meci din primul tur al US Open.

Moyuka Uchijima s-a impus, la US Open, împotriva Olgăi Danilovic, în trei seturi, după o revenire neașteptată, 7-6, 4-6, 7-6, într-un duel care a durat trei ore.

Moyuka Uchijima a salvat șapte mingi de meci

În setul decisiv, Moyuka Uchijima a realizat momentul începutului de turneu. Sportiva niponă a reușit să revină după ce a salvat șapte mingi decisive.

Primele trei mingi de meci le-a salvat la 3-5, fiind, în acel moment condusă 0-40. Tot trei mingi decisive a salvat, la 5-6, tot de la 0-40.

Ultima minge de meci salvată de Moyuka Uchijima a fost în tiebreak-ul setului decisiv, la 8-9. După acest moment, nipona a controlat jocul și a obținut victoria.

Moyuka Uchijima va întâlni, în turul 2 al US Open, pe învingătoarea duelului dintre Barbara Krejcikova (62 WTA) și Victoria Mboko (23 WTA).

Olga Danilovic, după ce a ratat șapte mingi decisive: „E un sentiment oribil”

La sfârșitul partidei din primul tur al turneului de Grand Slam de la New York, Olga Danilovic și-a exprimat frustrarea legată de ratarea a șapte mingi decisive.

„La dracu’ cu tot, nu pot vorbi, cred că asta e cea mai grea înfrângere din cariera mea. Ok, a fost e un meci strâns, dar e foarte greu să accept că am pierdut. Știu că nu am jucat bine, nici nu trebuie să vorbesc despre asta, dar am luptat de la început până la sfârșit, am câștigat setul al doilea, am avut mingi de meci, 7 mingi de meci!

De obicei trec repede peste înfrângeri, dar acum e un sentiment oribil, dezgustător. A avut acel retur la 40-0, care a prins tuşa, a lovit la 90 de grade. Mereu te enervezi când pierzi o minge de meci, dar eu nu am avut niciodată o problemă cu asta, nu am fost niciodată blocată.

Acum, parcă asta a fost problema. A avut noroc în unele momente, dar felicitări pentru că a jucat niște puncte importante fără frică. Nu mă pricep să concretizez mingile de meci pe care mi le procur, asta e clar”, a declarat Olga Danilovic, potrivit blic.rs.

Înaintea duelului cu Moyuka Uchijima, Olga Danilovic era considerată favorită în vederea calificării în turul 2 al US Open.

Nu sunt supărată, sunt doar tristă. Foarte, foarte tristă. Uneori e mai uşor să pierzi cu 6-2, 6-2, ştii că nu ai avut vreo şansă. Aceste mingi de meci mă vor bântui. Olga Danilovic, jucătoare de tenis

US Open, ultimul turneu de Grand Slam din acest an, are loc în perioada 24 august - 7 septembrie.

