Debut senzațional! Cristi Chivu, show la primul meci în Serie A pe banca lui Inter! Goluri pe bandă!

Inter Milano - Torino 5-0. Cristi Chivu (44 de ani), recital la debutul în Serie A pe banca nerazzurrilor.

Thuram a reușit o „dublă”, iar Bonny, jucător adus de Chivu de la Parma, a debutat cu gol.

Partida a început cu Inter prezentă în atac, iar Bastoni a deschis scorul pentru nerazzurri în minutul 18, cu o lovitură de cap, plasată la colțul lung, în urma unui corner bătut la prima bară de Barella.

Peste alte 18 minute, Thuram avea să ducă scorul la 2-0 pentru formația lui Chivu, cu un șut în forță, pe jos, la colțul lung, din mijlocul careului.

Inter a păstrat același ritm și în partea secundă. Lautaro Martinez a profitat de o pasă greșită către portar, a ajuns primul la minge și a trimis din alunecare în colțul porții, pentru un 3-0 care securiza deja victoria.

Zece minute mai târziu, Bastoni își trecea în palmares și o pasă decisivă, iar Thuram făcea „dubla”, cu o lovitură de cap perfectă, din 6 metri, după centrarea italianului.

În minutul 72, omul adus de Chivu de la Parma, Bonny, înscria la doar 5 minute de intrarea sa pe teren, după o nouă gafă incredibilă în apărarea torinezilor.

S-a încheiat 5-0, un start senzațional de sezon pentru Interul lui Cristi Chivu.

Inter Milano - Torino 5-0

Au marcat: Bastoni (18), Thuram (36, 62), L. Martinez (52), Bonny (72)

Stadion: „Giuseppe Meazza”, Milano

„Giuseppe Meazza”, Milano Arbitru: Federico La Penna

