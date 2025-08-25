Fără precedent la US Open VIDEO. Daniil Medvedev a făcut un scandal monstru în timpul meciului: „Ești bărbat? De ce tremuri?” » Ce l-a înfuriat

Daniil Medvedev (29 de ani, #13 ATP) a întârziat timp de 6 minute reluarea meciului cu Benjamin Bonzi (29 de ani, #51 ATP) din primul tur al US Open.

Francezul s-a impus în 5 seturi, 6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4.

Primul tur al US Open a consemnat prima surpriză a competiției. Rusul Daniil Medvedev a fost eliminat.

Daniil Medvedev, moment controversat în meciul cu Benjamin Bonzi: „Ești bărbat?”

În setul decisiv, în momentul în care Benjamin Bonzi conducea cu 5-4, Daniil Medvedev a întârziat intenționat reluarea jocului.

În încercarea disperată de a-și destabiliza adversarul, când fotograful partidei a vrut să părăsească terenul, înaintea mingii de meci, jucătorul de tenis rus a creat haos în arenă.

Daniil Medvedev a incitat publicul strigând către fotograf: „Ești bărbat? Ești bărbat? De ce tremuri? Ce s-a întâmplat, de ce pleci? Oameni buni, vrea să plece. E plătit pe meci, nu pe oră”

Meciul a fost întrerupt timp de aproximativ șase minute, iar huiduielile și fluierăturile au cuprins arena „Louis Armstrong”, fanii refuzând să facă liniște pentru ca Bonzi să poată servi.

Federația de Tenis din SUA a declarat că fotograful a fost escortat de pe teren de către agenții de securitate și că acreditarea lui a fost revocată.

Haosul aproape că i-a adus salvarea lui Medvedev. După ce a respins punctul de meci, rusul a egalat la 5-5, înainte de a câștiga tie-break-ul și de a forța un al patrulea set.

Francezul a obținut în cele din urmă o victorie de senzație, în ciuda faptului că a pierdut setul patru cu 0-6.

„A fost o nebunie. Probabil că am câștigat niște fani noi, dar am și pierdut niște fani”, a declarat Bonzi după meci. „Energia a fost nebunească. Mulțumesc tuturor celor care m-au huiduit. Mulțumesc pentru energie.”

„Nu am fost supărat pe fotograf”, a declarat Medvedev într-o conferință de presă. „Eram supărat pe decizie. De fiecare dată când se aude un zgomot din tribune între serviri, nu există niciodată o a doua servire. Dar arbitrul i-a acordat o primă servire. Asta m-a enervat.”

În turul 2 al US Open, Benjamin Bonzi îl va întâlni pe americanul Marcos Giron.

Daniil Medvedev părăsește TOP 20 ATP

După înfrângerea suferită în primul tur al US Open, Daniil Medvedev va ieși din top 20 ATP.

Rusul nu a mai câștigat un titlu din 2023. Ultimul turneu câștigat a fost cel de la Roma, când l-a învins în finală pe Holger Runne, 7-5, 7-5.

20 de titluri a câștigat Daniil Medvedev de-a lungul carierei

Recordul recent al lui Daniil Medvedev este unul dezastruos. În ultimele opt partide disputate de acesta, cinci s-au soldat cu eșecuri.

În acest an, Daniil Medvedev a obținut 26 de victorii și a pierdut 17 dueluri.

Rusul a mai disputat cinci finale după turneul ATP 1000 de la Roma, însă le-a pierdut pe toate.

