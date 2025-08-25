Fără precedent la US Open VIDEO. Daniil Medvedev a făcut un scandal monstru în timpul meciului: „Ești bărbat? De ce tremuri?” » Ce l-a înfuriat
Daniil Medvedev FOTO: Imago
Tenis

Fără precedent la US Open VIDEO. Daniil Medvedev a făcut un scandal monstru în timpul meciului: „Ești bărbat? De ce tremuri?” » Ce l-a înfuriat

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 13:26
  • Daniil Medvedev (29 de ani, #13 ATP) a întârziat timp de 6 minute reluarea meciului cu Benjamin Bonzi (29 de ani, #51 ATP) din primul tur al US Open.
  • Francezul s-a impus în 5 seturi, 6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4.

Primul tur al US Open a consemnat prima surpriză a competiției. Rusul Daniil Medvedev a fost eliminat.

Ce revenire la US Open A salvat șapte mingi de meci și s-a calificat în turul 2! Și-a scos din sărite adversara: „E un sentiment dezgustător”
Citește și
Ce revenire la US Open A salvat șapte mingi de meci și s-a calificat în turul 2! Și-a scos din sărite adversara: „E un sentiment dezgustător”
Citește mai mult
Ce revenire la US Open A salvat șapte mingi de meci și s-a calificat în turul 2! Și-a scos din sărite adversara: „E un sentiment dezgustător”

Daniil Medvedev, moment controversat în meciul cu Benjamin Bonzi: „Ești bărbat?”

În setul decisiv, în momentul în care Benjamin Bonzi conducea cu 5-4, Daniil Medvedev a întârziat intenționat reluarea jocului.

În încercarea disperată de a-și destabiliza adversarul, când fotograful partidei a vrut să părăsească terenul, înaintea mingii de meci, jucătorul de tenis rus a creat haos în arenă.

Daniil Medvedev a incitat publicul strigând către fotograf: „Ești bărbat? Ești bărbat? De ce tremuri? Ce s-a întâmplat, de ce pleci? Oameni buni, vrea să plece. E plătit pe meci, nu pe oră”

Meciul a fost întrerupt timp de aproximativ șase minute, iar huiduielile și fluierăturile au cuprins arena „Louis Armstrong”, fanii refuzând să facă liniște pentru ca Bonzi să poată servi.

Federația de Tenis din SUA a declarat că fotograful a fost escortat de pe teren de către agenții de securitate și că acreditarea lui a fost revocată.

Haosul aproape că i-a adus salvarea lui Medvedev. După ce a respins punctul de meci, rusul a egalat la 5-5, înainte de a câștiga tie-break-ul și de a forța un al patrulea set.

Francezul a obținut în cele din urmă o victorie de senzație, în ciuda faptului că a pierdut setul patru cu 0-6.

„A fost o nebunie. Probabil că am câștigat niște fani noi, dar am și pierdut niște fani”, a declarat Bonzi după meci. „Energia a fost nebunească. Mulțumesc tuturor celor care m-au huiduit. Mulțumesc pentru energie.”

„Nu am fost supărat pe fotograf”, a declarat Medvedev într-o conferință de presă. „Eram supărat pe decizie. De fiecare dată când se aude un zgomot din tribune între serviri, nu există niciodată o a doua servire. Dar arbitrul i-a acordat o primă servire. Asta m-a enervat.”

  • În turul 2 al US Open, Benjamin Bonzi îl va întâlni pe americanul Marcos Giron.

Daniil Medvedev părăsește TOP 20 ATP

După înfrângerea suferită în primul tur al US Open, Daniil Medvedev va ieși din top 20 ATP.

Rusul nu a mai câștigat un titlu din 2023. Ultimul turneu câștigat a fost cel de la Roma, când l-a învins în finală pe Holger Runne, 7-5, 7-5.

20 de titluri
a câștigat Daniil Medvedev de-a lungul carierei

Recordul recent al lui Daniil Medvedev este unul dezastruos. În ultimele opt partide disputate de acesta, cinci s-au soldat cu eșecuri.

  • În acest an, Daniil Medvedev a obținut 26 de victorii și a pierdut 17 dueluri.
  • Rusul a mai disputat cinci finale după turneul ATP 1000 de la Roma, însă le-a pierdut pe toate.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100
Tenis
23:19
Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100
Citește mai mult
Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100
Robert Badea a luat bronzul  Încă o medalie  pentru înotul românesc: „Tot efortul a meritat!”
Înot
20:53
Robert Badea a luat bronzul Încă o medalie pentru înotul românesc: „Tot efortul a meritat!”
Citește mai mult
Robert Badea a luat bronzul  Încă o medalie  pentru înotul românesc: „Tot efortul a meritat!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
us open daniil medvedev benjamin bonzi
Știrile zilei din sport
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
11:04
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
13:34
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
12:33
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Superliga
12:06
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Citește mai mult
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:36
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
18:00
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
17:16
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
17:44
Pierdere uriașă Ștefan Baiaram, șanse mici să joace cu Bașakșehir! Ultimele detalii
Pierdere uriașă Ștefan Baiaram, șanse mici să joace cu Bașakșehir! Ultimele detalii
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Europa League
14:35
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Citește mai mult
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Europa League
15:48
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Citește mai mult
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Stranieri
12:20
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Citește mai mult
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Nationala
11:51
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Citește mai mult
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 60 dinamo bucuresti 12 rapid 11 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
26.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share