Interesul pentru Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir e fantastic
Conference League

Vlad Nedelea
Publicat: 25.08.2025, ora 14:04
  • Interesul pentru Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir e fantastic. Oltenii au depășit pragul de 20.000 de bilete vândute
  • Oficialii clubului se așteaptă ca până joi să nu mai fie disponibil niciun tichet
  • Ce înseamnă asta? O rețetă financiară impresionantă și un obiectiv ce ar umple conturile echipei 

Universitatea Craiova trăiește zile electrizante. Oltenii domină campionatul intern, unde au 6 victorii și un egal după primele etape, cu un total de 19 puncte, care duc echipa pe primul loc în Superligă, deja cu un avans de 4 puncte.

În plus, formația lui Mirel Rădoi a reușit una dintre cele mai mari lovituri din acest sezon european: victoria cu 2-1 pe terenul celor de la Istanbul Basaksehir, în prima manșă a play-off-ului Conference League. Astfel, „Știința” este mai aproape ca niciodată de calificarea în grupele unei competiții europene.

Interes uriaș pentru participarea în grupe

Entuziasmul a cuprins deja Craiova. Aseară, clubul a pus în vânzare biletele pentru returul de pe „Ion Oblemenco”, iar în mai puțin de o oră s-au epuizat 2.500 din cele 12.000 disponibile.

În prezent, mai sunt sub 10.000 de tichete, iar șansele ca meciul să se joace cu casa închisă sunt uriașe. Adică undeva la 30.000 de oameni la meci.

Atmosfera de pe stadion se anunță una pe măsura mizei. „Ion Oblemenco” a demonstrat de nenumărate ori că poate fi un vulcan, iar joi seară oltenii promit un adevărat spectacol în tribune.

Bașakșehr - Craiova
Bașakșehr - Craiova

Ce lovitură financiară!

O adevărată lovitură și financiară pentru Universitatea Craiova, care se va alege cu o sumă importantă din încasările pentru acest meci.

Cele 28.000 de bilete vândute, la un preț mediu de 11.5 euro, ar aduce în conturile clubului în jurul a 250.000 de euro, asta după ce Universitatea ar scădea toate costurile a tot ceea ce implică organizarea unui meci european.

La acești bani s-ar mai adăuga și banii din biletele vândute în cazul în care Universitatea Craiova reușește să acceadă în grupele Conference League, iar în România ar putea sosi echipe precum Anderlecht, Fiorentina, Șahtior, Fiorentina, Beșiktaș, Crystal Palace, Dinamo Kiev sau AEK Atena.

Universitatea Craiova istanbul basaksehir conference league
