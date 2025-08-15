Dan Udrea Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Opinii

15.08.2025
  • Nemulțumirea celor care s-au abonat și n-au putut să vadă meciul Drita - FCSB e justificată, nu însă și prigonirea celor de la Pro TV.
  • La nivel de imagine și ca afacere pay-per-view, a încasat o mare lovitură, însă în 30 de ani de existență, Pro TV n-a păcălit și a fost reper despre cum se face televiziune.

„Ceva nu a funcționat bine” a fost mesajul primit cel mai des de abonații platformei Voyo când au încercat aseară să vadă meciul retur Drita - FCSB.

De aici, mediul online a devenit un spațiu de linșaj public la adresa celor de la Pro TV. Oamenii au pierdut mare parte din prima repriză, dacă nu chiar toată, până au aflat că partida e disponibilă pe Pro Arena.

Furioși, au asaltat conturile de social media ale companiei cu valuri de invective, de la „incompetenți” la „hoți la drumul mare, care păcălesc abonații”.

Câteva lucruri trebuie spuse însă, cu onestitate și echidistanță. Și față de Pro TV & Voyo, și față de public.

Ce lovitură de imagine a încasat Pro TV!

În primul rând, formularea „platforma Voyo nu a funcționat la startul meciului Drita - FCSB” nu e corectă.

Eu am accesat platforma cu 20-25 de minute înainte de debutul meciului. Și nu doar că a funcționat pe toată durata meciului, dar a făcut-o chiar foarte bine.

Mă îndoiesc că, între cei peste 100.000 de abonați Voyo, am fost singurul care n-a avut probleme. Așa că formularea corectă ar fi „platforma Voyo n-a funcționat pentru O PARTE a abonaților”.

Culpa Pro TV nu e mai mică, dar precizarea e necesară tocmai în ideea de a prezenta faptele așa cum au fost.

Pro TV a primit joi o lovitură de imagine cum nu prea s-a întâmplat în toți acești ani în care a fost un model despre cum se face televiziune în România.

Evident că există o explicație tehnică pentru disfuncționalitățile platformei, însă e limpede că Pro TV trebuia să-și ia măsuri și să anticipeze fluxul mare de useri care vor intra, chiar și eventuale atacuri cibernetice.

Când faci profit de aproape 60 de milioane de euro an de an, când îți permiți să achiziționezi, exclusiv pentru Voyo, Premier League pentru cel puțin 10 milioane de euro pe an, ai datoria și de a propune o platformă robustă, viabilă, impenetrabilă.

Pro TV nu va falimenta, foarte probabil nici măcar nu va avea un profit mai mic din cauza acestui episod, dar incidentul de joi va ține pe loc, va întârzia dezvoltarea a ceea ce șefii companiei-mamă, de la Praga, anticipau că va deveni o mega afacere în România: sistemul pay-per-view.

În plus, s-a mai tocit și mitul „Pro TV nu face greșeli”.

Dar o eroare tehnică nu e o păcăleală premeditată

Totuși, de aici și până la linșajul din spațiul public e cale lungă. Și e o cale nemeritată pentru cei din „Pache Protopopescu”. Să fie acuzați că păcălesc oamenii pentru a le lua banii e o injustețe prea mare.

Pro TV e un post care trăiește exclusiv din ce produce. Condus și manageriat 100% cu țintă comercială.

Cine își imaginează că cei de acolo au căutat să păcălească oamenii, pentru a le lua 4,84 euro pentru o lună de abonament, oferindu-le la schimb un ecran negru în locul meciului Drita - FCSB, nu realizează ce înseamnă un astfel de episod din punct de vedere al construcției unei încrederi pe care să sprijini apoi o mega afacere în anii ce urmează.

Pro TV a dat un rateu. Oamenii au dreptul să fie furioși, probabil să vor și primii banii înapoi, pentru că au plătit un serviciu de care n-au beneficiat, însă o eroare tehnică nu e o păcăleală făcută cu premeditare.

Exemple din viața de zi cu zi

Se întâmplă astfel de episoade. Când rețeaua de cablu sau de internet mai cade - oricui i s-a întâmplat - de obicei, nu acuzăm că suntem păcăliți, ci admitem că a fost defecțiune.

Când o aplicație a unei bănci nu funcționează pentru o perioadă scurtă, primul impuls e iritarea, dar după ce se remediază realizăm că nu a făcut-o cu intenția de a ne păcăli.

E dreptul publicului să reacționeze. Inclusiv cum a făcut-o Gabi Balint, care s-a dezabonat de la Voyo. Vor mai fi probabil și alții care vor proceda la fel.

Realitatea însă, în anii care vor urma, va fi că meciurile importante, competițiile, poate chiar și Liga 1, se vor muta exclusiv în online, pe platforme de streaming. Mai devreme sau mai târziu vom ajunge și acolo.

Până atunci, acum se fac primii pași în a testa reacția publicului la ceva cu adevărat nou. Să-ți faci cont, să te abonezi, să te loghezi, să plătești. E ceva mai mult decât să apeși butonul roșu al telecomenzii televizorului.

Într-o piață liberă, orice afacere se construiește pe încredere. Dacă vrei să păcălești oamenii, atunci te păcălești pe tine. Pro TV însă n-a păcălit în 30 de ani de activitate, pe care îi va împlini anul acesta, pe 1 decembrie. A făcut și face greșeli, ca noi, toți, de altfel.

pro tv fotbal fcsb voyo drita
Opinii
