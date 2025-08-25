Craiova e deja în play-off! Cum arată șansele la titlu după 7 runde + cine se bate pentru un loc în play-off

Primele șapte etape din noul sezon al Ligii 1 aproape au ajuns la final, iar Universitatea Craiova pare că se poate considera deja calificată în play-off.

Mai mult, oltenii sunt favoriți de departe să aducă primul titlu în Bănie după mai bine de 3 decenii.

După 7 etape, Universitatea Craiova este lider în Liga 1, cu 19 puncte din 21 posibile, în timp ce campioana FCSB suferă teribil, având doar 5 puncte adunate, tot după atâtea meciuri.

Potrivit Football Meets Data, formația lui Rădoi e ca și calificată în play-off și are 57% șanse să câștige titlul!

Șansele de calificare în play-off -ul din Liga 1

U Craiova - 99,7%

Rapid - 89%

FCSB - 74%

CFR Cluj - 69%

UTA - 50%

U Cluj - 48%

Farul - 46%

Dinamo - 42%

După olteni, Rapidul lui Costel Gâlcă are cele mai mari șanse să ajungă în play-off, 89%. În ciuda startului ratat de sezon, FCSB are locul aproape garantat în Top 6, la fel și rivala CFR Cluj.

Conform statisticienilor, pentru ultimele 4 locuri ar fi o luptă în 4 între UTA, U Cluj, Farul și Dinamo.

Șansele la câștigarea titlului

U Craiova - 57%

FCSB - 14%

Rapid -11%

CFR Cluj - 10%

U Cluj - 3%

Startul fantastic de sezon au propulsat-o pe U Craiova în pole-position pentru câștigarea titlului. Deși e la 10 puncte distanță de Rapid, formația de pe locul 2, FCSB e cotată cu șansa a doua la trofeu.

De menționat că CFR Cluj și Farul Constanța au un meci mai puțin disputat decât celelalte formații.

De asemenea, procentele pot suferi modificări importante, în funcție de rezultatele care vor urma.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

