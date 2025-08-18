Cristian Geambașu Vârf de meserie +59 foto
Opinii

Cristian Geambașu Vârf de meserie

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 00:24
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 00:28
  • Rapid a smuls un punct FCSB-ului după un meci în care a dominat, dar a jucat mai prost. Se poate și așa ceva. Pentru prima dată, Elvir Koljic își justifică transferul în Giulești

Senzația de forță era deplină la ocazia lui Ngezana, care trimitea mingea în transversală, cu capul.

FCSB conducea cu 2-0 în minutul 79, stăpânea mijlocul terenului unde Lixandru redevenea jucătorul important dinaintea accidentării, Cisotti și Bîrligea perpeleau apărarea Rapidului, în vreme ce băieții lui Gâlcă pasau la nesfârșit de-a latul terenului.

Doar Alex Dobre, studiat impasibil de Mircea Lucescu din tribună, se încăpățâna să arate că drumul cel mai scurt spre poartă este linia dreaptă, perpendiculară pe buturile adverse.

Gojkovic și Borza ratau toate centrările, Christensen muncea fără pic de inspirație, iar Keita îl seconda cu succes. Posesie fără progresie. Rimă, dar fără substanță.

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (7).jpg
Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (7).jpg

Galerie foto (59 imagini)

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (1).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (3).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (4).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg
+59 Foto
labels.photo-gallery

Schimbări și fețe lungi

Era prea puțin pentru ca Rapid să inverseze cursul jocului. Lucid, Gâlcă s-a mișcat repede după reluarea jocului, apelând din minutul 56 la Petrila și la Elvir Koljic, care îi înlocuiau pe Hazrollaj și Gojkovic.

După încă un sfert de oră, intrau Grameni și Jambor în locul lui Christensen și Baroan, ultimul dând impresia că are de gând să trăiască tot contractul la Rapid din evoluția de la meciul câștigat cu FC Botoșani.

Rezultatele schimbărilor nu se arătau, chinul de pe teren găsindu-și corespondent excelent în fețele lungi ale șefilor de la oficială.

Alături de Dan Șucu și Victor Angelescu mai erau unii care își compuseseră și ei niște mine supărate, să vadă conducerea că suferă și ei. 

Ngezna rămăsese tot la transversală

Primul avertisment al lui Koljic a fost o lovitură de cap (66) care trecea de stâlpul din dreapta lui Târnovanu. Un avertisment neluat în seamă de cei de la FCSB, care pluteau pe norișorul mulțumirii de sine.

Fără să joace neapărat mai bine, Rapid se înhămase la un hei-rup pe care oponenții îl priveau condescendent.

Se băteau cornere, iar Koljic, în mod miraculos neaccidentat în acest debut de campionat, a apelat la experiența de veteran al luptei corp la corp în careurile adverse.

Din duelul fizic cu puternicul Ngezana, bosniacul și mai puternic Koljic a ieșit învingător și a trimis cu călcâiul spre poarta lui Târnovanu. Gol și 1-2. La FCSB nu a sunat alarma, pentru că cineva dăduse stingerea.

Driblează cel care nu driblează nici jaloanele

În continuare surescitat de lupta cu transversala, Ngezana s-a gândit să îl dribleze pe Borza. Proastă idee!

Borza n-o fi el un mare fundaș, dar să se lase depășit de unul care are dificultăți să dribleze și jaloanele la antrenament asta chiar că nu.

Borza le-a mai dat o șansă lui Ngezana și FCSB-ului pentru că a centrat prost. Dar nu atât de prost încât Pantea să respingă din fața lui Kojic.

Elvir a atacat poarta ca un vârf de careu veritabil și a făcut 2-2. Un rezultat scos din joben de un fotbalist contestat, un cadou făcut echipei lui care a prins o zi slabă. 

Dincolo, la campioana care arată a echipă salvată de la retrogradare, încă un bec de alarmă aprins. FCSB întâlnește Aberdeen peste 4 zile.

Sigur că Aberdeen nu mai este echipa pe care o antrena pe timpuri Alex Ferguson, dar sigur pe la scoțieni sunt niște băieți care în lupta din careu au deprinderi asemănătoare cu Koljic. Dar e clar că Charalambous știe meserie și controlează situația.

derby liga 1 rapid arena nationala fcsb elias charalambous Elvir Koljic
Știrile zilei din sport
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Europa League
19:11
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Citește mai mult
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Superliga
13:32
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Citește mai mult
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
Superliga
12:28
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault”
Citește mai mult
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Superliga
12:20
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Citește mai mult
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:49
FCSB are două probleme Griji mari pentru campioană, cu 3 zile înaintea turului cu Aberdeen
FCSB are două probleme Griji mari pentru campioană, cu 3 zile înaintea turului cu Aberdeen
19:11
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
19:07
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”
18:34
Torțe pe stadioane Ciprian Paraschiv a vorbit despre modificarea Legii 4 » În ce condiții vor putea folosi ultrașii materiale pirotehnice
Torțe pe stadioane Ciprian Paraschiv a vorbit despre modificarea Legii 4 » În ce condiții vor putea folosi ultrașii materiale pirotehnice
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Top stiri din sport
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Superliga
12:52
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Citește mai mult
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Campionate
11:26
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Citește mai mult
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Superliga
10:38
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Citește mai mult
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Campionate
10:58
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Citește mai mult
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 96 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 15 rapid 49 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 16 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
18.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share