  • Sezonul de-abia a început, iar CFR a ratat deja cel mai important obiectiv. Andrea Mandorlini, acest Nicolo Napoli în variantă ardeleană, asigură tranziția. Către ce?

Pleacă Dan Petrescu, vine Andrea Mandorlini. Și când va pleca Andrea Mandorlini, va veni Dan Petrescu. Sau poate că nu.

Creditul lui Petrescu a expirat după dezastrul de la Hacken. 2-7 cu o echipă suedeză care parcă juca fotbal pe computer. Finanțatorul Nelu Varga nu este genul de persoană sentimentală, care să țină cont de realizările trecute ale Bursucului, așa că a acceptat demisia înainte să fie anunțată!

Decăderea unui antrenor

În 4 mandate de antrenor al CFR-ului, unde ajungea prima dată în iunie 2017, fostul internațional are 5 titluri de campion și Cupa României cucerită chiar la finalul sezonului trecut. Acel CFR al lui Petrescu nu livra spectacol, dar producea rezultate. Dar ultima impresie contează.

Cel care a ieșit în 4 rânduri antrenorul anului în România dăduse semne evidente că era depășit de situație.

Confuz, superstițios, supralicitând până la sațietate adversarii, plafonat din punct de vedere profesional. Înjurând la grămadă propriii jucători, adversarii, arbitrii.

Acesta era antrenorul pe care destui îl vedeau selecționerul României în urmă cu un an, mai țineți minte? Și știți ceva? Lumea fotbalului este minunată, așa că Petrescu, așa cum este el acum, nu va rămâne șomer mult timp.

Ciao, Andrea, stai bene?

Varga nu este sentimental, dar este un om previzibil. Iute la mânie și previzibil. Așa se explică numirea lui Mandorlini în locul demisionarului Petrescu.

Andrea Mandorlini tinde să devină ce era Nicolo Napoli pentru Craiova lui Mititelu. Omul disponibil, la distanță de un apel telefonic.

Andrea Mandorlini este un antrenor cu o carieră construită mai ales la formații din Serie B și C, este mai maleabil decât predecesorul și se vaită mai puțin decât acesta. Ceea ce în context devine o calitate de luat în seamă.

Mai presus de orice, Mandorlini este mereu disponibil. La fel ca Nicolò Napoli, de zici că la Coverciano sunt cursuri speciale pentru Superliga română. Ciao, Andrea, stai bene? Ho bisogno di te! Și răspunsul. Si, capo, sono a tua disposizione. Grazie mille!

O construcție artificială. Dar privată!

CFR Cluj avea nevoie ca de aer de o calificare în Europa pentru a-și mai echilibra bugetul. Mai ales că transferul lui Louis Munteanu întârzie, iar dacă se va face (Rennes pare destinație închisă, Valencia doar o fantezie) suma nu va fi atât de mare pe cât lăsau să se înțeleagă oficialii vicecampioanei.

Cu suporteri puțini, în ciuda faptului că în ultimii 20 de ani a fost cea mai de succes echipă din România, CFR se bazează exclusiv pe rezultate pentru a-și regla contul.

Cu un finanțator despre care nu s-a știut niciodată cum face banii, cu rețete modeste de audiență pe stadion, dar și la TV, cu datorii istorice care într-un campionat serios ar fi de neconceput, CFR oferă proiecția unei perfecte construcții artificiale.

Măcar CFR-ul nu consumă bani de la buget, precum surata vitregă din oraș, U Cluj. Vezi și cazurile Hermannstadt sau FC Argeș.

Și dacă se află într-o stare de cvasi faliment, CFR nu suge fonduri de la bugetul local. E criza lor, banii nu știm ai cui, dar nu ai comunității. Acesta este un mod de a privi partea plină a paharului, cum ne îndeamnă de atâtea ori oamenii de fotbal.

