- Ioan Varga a avut o nouă apariție care ridică semne de întrebare: înconjurat de cutii pline cu aur, în timp ce se află în Africa.
- Patronul celor de la CFR Cluj nu este la primul episod de acest gen, un clip asemănător fiind filmat și în primăvară.
Varga a transmis anterior că ar avea mai multe afaceri în Africa, printre care și o mină de aur în Ghana.
Ioan Varga: „Sunt 2.300 de kile. Pregătim actele pentru Dubai”
În primăvara, Varga a transmis că se află în Ghana unde este asociat într-o afacere cu o mină de aur, fiind în siguranță, după ce apăruseră zvonuri că ar fi sechestrat de asociatul său, informa atunci iamsport.ro.
Acum, acesta apare într-un nou clip, tot din Africa, înconjurat de cutii pline cu aur.
„Sunt 17 cutii a câte 100 de kile pregătite. Astea le avem pregătite, dar în total sunt 2.300 de kile. Aș vrea să înțelegi că e lucru serios.
Astăzi pregătim actele, totul pentru transportul în Dubai”, spune Ioan Varga, într-un clip apărut pe platforma TikTok.
Un alt lucru care ridică semne de întrebare este legat de utilizatorul care a postat clipul pe TikTok. Acesta a plătit pentru promovarea video-ului în care apare finanțatorul CFR-ului.