Ioan Varga a avut o nouă apariție care ridică semne de întrebare: înconjurat de cutii pline cu aur, în timp ce se află în Africa.

Patronul celor de la CFR Cluj nu este la primul episod de acest gen, un clip asemănător fiind filmat și în primăvară.

Varga a transmis anterior că ar avea mai multe afaceri în Africa, printre care și o mină de aur în Ghana.

Ioan Varga: „Sunt 2.300 de kile. Pregătim actele pentru Dubai”

În primăvara, Varga a transmis că se află în Ghana unde este asociat într-o afacere cu o mină de aur, fiind în siguranță, după ce apăruseră zvonuri că ar fi sechestrat de asociatul său, informa atunci iamsport.ro.

Acum, acesta apare într-un nou clip, tot din Africa, înconjurat de cutii pline cu aur.

„Sunt 17 cutii a câte 100 de kile pregătite. Astea le avem pregătite, dar în total sunt 2.300 de kile. Aș vrea să înțelegi că e lucru serios.

Astăzi pregătim actele, totul pentru transportul în Dubai”, spune Ioan Varga, într-un clip apărut pe platforma TikTok.

Un alt lucru care ridică semne de întrebare este legat de utilizatorul care a postat clipul pe TikTok. Acesta a plătit pentru promovarea video-ului în care apare finanțatorul CFR-ului.

