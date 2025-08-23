Dan Udrea Europa gândește, România sforăie
Dan Udrea Europa gândește, România sforăie

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 20:18
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 20:31
  • Echipele noastre care participă în cupele europene nu sunt sprijinite precum cele de afară. Motivul e lipsa de preocupare a șefilor fotbalului românesc.
  • Scoția, plasată peste România în topul coeficienților europeni, a luat o decizie de care ar fi nevoie și la noi.

Avem fotbal slab, dar pretenții mari să facem rezultate în Europa. N-avem resurse financiare consistente, dar vrem să ne batem de la egal la egal cu formațiile cu bugete de peste 40-50 de milioane de euro.

După ce că suntem unde suntem, cei care conduc fotbalul românesc nici nu sprijină suficient cluburile pentru a le ajuta să reușească rezultate pe continent. Implicit să producă bani, dar și să înceapă să conteze ca anvergură europeană.

Alții nu sunt ca noi. Cei care conduc acolo sunt preocupați, gândesc, caută soluții, le pun în aplicare. Pe scurt: fac ceva. În România doar se doarme profund.

Și acum exemplul concret. Scoția, țară care le are pe Celtic și pe Rangers, cluburi legendare, a luat în primăvară o decizie, care să ajute cluburile să acceseze tabloul principal al cupelor europene.

A decis că din acest sezon, orice echipă care dispută play-off pe continent să aibă posibilitatea să decidă doar ea dacă amână sau nu meciul de campionat de dintre jocurile dublei din baraj.

Și Scoția are 4 echipe în play-off. Rezultatele din tur au fost

CHAMPIONS LEAGUE

  • Celtic - Kairat 0-0
  • Rangers - Brugge 1-3

EUROPA LEAGUE

  • Aberdeen - FCSB 2-2

CONFERENCE LEAGUE

  • Hibernian - Legia Varșovia 1-2

Două dintre aceste formații au uzat de noul regulament. Una dintre ele e chiar adversara FCSB-ului. Aberdeen și-a amânat meciul de mâine cu Dundee United, astfel că va avea pauză până la returul de pe Arena Națională.

Hibernian a cerut și ea amânare. Rangers solicitase la fel, în prima fază, apoi a anulat cererea, iar Celtic, prin vocea lui Brendan Rodgers, a spus că s-a gândit să nu joace, dar că are lot numeros și nu vrea să ia pauză. A și jucat azi, 3-0 cu Livingston.

Scoția e doar unul dintre exemple, dar multe țări din Europa procedează la fel. În acest weekend, cluburi, cu retur european săptămâna viitoare, nu joacă în etapa de campionat din Serbia, Belgia, Turcia, Cipru, Norvegia, Bulgaria, Israel, Polonia, Ungaria.

Cum e la noi? Mâine, toate cele 3 echipe europene joacă în Liga 1:

  • Oțelul - CFR
  • U Craiova - Petrolul
  • FCSB - FC Argeș

CFR chiar a solicitat să-i fie amânat meciul de la Galați, dar a fost refuzată. E irelevant că returul cu Hacken nu mai are miză, după 2-7 în Suedia, pentru că e vorba de principiu, nu de alibiuri.

Imaginați-vă că returul din Gruia ar fi fost cu calificarea pe masă: CFR s-a întors din Suedia, apoi pusă să traverseze țara până la Galați, după care să joace cu Oțelul la 66 de ore distanță de finalul jocului din Suedia. Apoi, deplasate înapoi la Cluj și joi să poti ajunge fizic la 100% pentru calificare.

Concluzia e una sigură: șefii fotbalului ar trebui să se trezească din somn profund care i-a cuprins. Înțeleg că mizele principale sunt drepturile TV (pentru LPF), regula U21, competițiile de juniori și fotbalul feminin (pentru FRF), dar cea mai importantă oglindă a echipelor de club e participarea în cupele europene.

Dacă vor continua să sforăie, când se vor trezi, oglinda va fi imposibil de privit!

