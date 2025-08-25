Alarmă cu Aberdeen: s-a rupt un titular! Un om de bază e lovit și riscă să rateze meciul care o poate duce pe FCSB în Europa League

FCSB - Aberdeen se dispută joi seară, de la 21:30, în returul play-off-ului din UEL, meci care va fi transmis de Pro TV

Unul dintre titularii campioanei e incert pentru returul cu scoțienii, după ce în meciul cu FC Argeș a suferit o accidentare

FCSB închide joi prima parte a cupelor europene din sezonul 2025-2026. Va disputa al 8-lea meci al verii în returul dublei cu Aberdeen, la finalul căreia va afla în ce competiție va continua: Europa League, în caz de calificare sau Conference, în caz de eliminare.

În perspectiva jocului decisiv de peste 3 zile s-a ales cu o problemă majoră: nu știe dacă îl va avea disponibil pe Siyabonga Ngezana.

Fundașul central a acuzat o lovitură în prima reprize cu FC Argeș, motiv pentru care a și fost schimbat la pauză. În plus, el a rămas la cabine și din cauza faptului că încasase un cartonaș galben.

3,5 milioane de euro e cota la care e evaluat în prezent Ngezana, pe site-ul transfermarkt, de peste 4 ori și jumătate mai mult decât nivelul pe care îl avea atunci când a venit la FCSB, în iunie 2023, când valora doar 750.000 de euro în tricoul lui Kaizer Chiefs

Staff-ul medical al roș-albaștrilor încearcă recuperarea lui Ngezana până joi.

Sud-africanul a lipsit în meciul tur, de joia trecută, când cuplul de stoperi a fost format din Graovac și Mihai Popescu. Atunci, Ngezana n-a avut drept de joc, la fel ca Radunovic și Baba Alhassan, fiindcă n-a primit viză din partea autorităților din Marea Britanie.

Nu a fost primul meci european din actuala campanie de la care el a absentat. N-a jucat nici în meciul tur cu Drita, scor 3-2. Atunci a fost suspendat din cauza cumulului de 3 avertismente.

Nici o înfrângere în meciurile în care Ngezana a lipsit

În acest sezon, FCSB a disputat 15 meciuri. Stoperul african a absentat doar de trei ori, de două ori în cupele europene și o dată în campionat.

În aceste dispute, campioana n-a pierdut: s-a impus 3-2 cu Drita, a remizat, 2-2, în Scoția, cu Aberdeen și a făcut egal cu Hermannstadt, scor 1-1.

În schimb, dintre cele 12 partide cu Ngezana în echipă, FCSB a pierdut mai mult de jumătate dintre confruntări: 7 (dubla cu Shkendija, returul cu d’Escaldes, Farul, Slobozia, Dinamo, FC Argeș).

35% din meciurile disputate de FCSB în sezonul trecut, 23 din 64, au fost fără Ngezana pe teren

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport