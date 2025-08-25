Un nou scandal la CFR Cluj Cristi Balaj, reacție dură după ce Louis Munteanu a refuzat să joace: „E sfătuit greșit! E dezinformat copilul”

OȚELUL - CFR CLUJ 4-1. Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a oferit noi detalii despre situația lui Louis Munteanu (22 de ani).

Oficialul a lămurit și situația ofertelor primite pentru tânărul atacant.

Louis Munteanu nu a făcut parte din lotul celor de la CFR Cluj pentru partida de duminică. Atacantul a refuzat să facă deplasarea, nemulțumit de faptul că CFR Cluj a refuzat să-l vândă până în momentul de față.

OȚELUL - CFR CLUJ. Cristi Balaj: „Are nevoie de sprijin”

Președintele celor de la CFR Cluj consideră că Munteanu este influențat de anumiți colaboratori de-ai săi cu privire la multiplele oferte din străinătate.

„Nu mai vreau să discut subiectul Luis Munteanu pentru că e o situație delicată, aș spune. Și nu ajută pe nimeni.

Voi presa puteți să scrieți orice, eu nu o să declar nimic. Nu vreau să ajung să mint, prefer să nu spun nimic.

Nu mai vreau să vorbesc de jucătorul Luis Munteanu. O spune Cristi Balaj, cel care l-a apărat, cel care l-a sprijinit, cel care s-a luptat pentru el. Clar are nevoie de sprijin, asta e cert. Din punctul meu de vedere, este sfătuit greșit. Are nevoie să creadă într-o persoană care îi vrea binele.

Lucrurile pot fi reparate foarte ușor. L-am îndrumat, i-am spus de fiecare dată adevărul, știa realitatea de la noi. În momentul în care apleci urechea și crezi că tot ce zboară se mănâncă, atunci automat poți să ai anumite supărări sau să fii deranjat.

Dar adevărul este unul singur și nu înseamnă că este acela pe care i-l spun unii care au un anumit interes legat de el. Din punctul meu de vedere, este dezinformat copilul.

Eu nu mai vreau să vorbesc despre Louis Munteanu și gata! Eu sunt obligat să am grijă de jucătorii care sunt aici, să încerc să îi ridic de acolo unde sunt, să apelez la ego-ul lor, să apelez la calitatea lor pe care au demonstrat-o”, a dezvăluit Cristi Balaj la emisiunea „Fanatik Superliga”

Cristi Balaj: „Băiatul a fost dezinformat”

Întrebat despre ofertele pentru atacantul în vârstă de 22 de ani, Balaj a dezmințit orice informație de acest fel.

„În acest moment nu există ofertă concretă, scrisă. Eu știu ce îi povestesc unii, alții? Habar n-am.

Pot să controlez ce îi povestesc unii? Și la noi au venit, unii, dacă vă povestesc ce minunății de povești ne-au dat… Ne-au dat tot felul invenții și dacă poveștile alea ajung și la părinți sau la el...

Sunt convins că băiatul a fost dezinformat și până la un punct îl înțeleg”, a concluzionat Balaj.

Louis Munteanu a ajuns la CFR Cluj în urmă cu un an, fiind transferat de la Fiorentina pentru 2,3 milioane de euro.

Sezonul trecut, el s-a impus rapid ca principal marcator al echipei, cu 25 de goluri în 41 de partide disputate în toate competițiile, dintre care 23 au fost înscrise în Superligă.

În acest sezon, atacantul a marcat un singur gol în 9 partide.

