Mirel Rădoi (44 de ani) a fost din nou protagonistul unui episod controversat pe banca Craiovei.

Tehnicianul s-a rănit duminică după un conflict aprins cu suporterii din spatele băncii de rezerve, în Craiova - Petrolul 2-0.

Este al 4-lea moment în ultimele 4 luni în care Rădoi nu își poate stăpâni nervii.

Craiova a reușit să bifeze al șaselea succes consecutiv în Liga 1, pe teren propriu cu Petrolul, însă atenția de la victorie a fost deturnată de reacția violentă a lui Rădoi.

Mirel Rădoi, 4 episoade de neînțeles în ultimele 4 luni

Un exemplu de profesionalism, implicare și pasiune față de fotbal, atât ca jucător, cât și ca antrenor, Rădoi nu reușește să își controleze reacțiile impulsive nici ca antrenor.

Duminică, la duelul cu Petrolul, a avut loc al 4-lea episod în ultimele 4 luni în care tehnicianul nu și-a putut stăpâni nervii.

Episodul 1: derapaj șocant după U Cluj - U Craiova 2-1, 26 aprilie 2025

La eșecul de pe Cluj Arena din sezonul trecut, Rădoi a avut un derapaj șocant la adresa unui oficial al clujenilor, care l-ar fi înjurat.

„N-aș vrea să dau nume, dar m-au înjurat de pe bancă. M-au înjurat de morți, de familie, de pe banca celor de la U Cluj.

Le-am cerut să mă înjure de orice, dar nu de morți, pentru că altfel nu rămâne decât unul dintre noi viu”, a spus Mirel Rădoi la Prima Sport, la acel moment.

Episodul 2: în lacrimi după Craiova - Rapid 1-2, 2 mai 2025

La momentul respectiv, eșecul cu Rapid era cel care îi scotea pe olteni din lupta pentru titlu.

Ulterior, la flash-interviu, tehnicianul Craiovei nu și-a putut stăpâni lacrimile, fiind profund dezamăgit de evoluția echipei și de rezultat.

„Am mai trăit o umilință de genul ăsta la echipa națională cu Norvegia, 0-4, dar valoarea era prea mare. Între Haaland și noi. Mi-e greu să înțeleg în seara asta”, a fost o parte din scurta declarație de atunci a lui Mirel Rădoi.

Episodul 3: reacție violentă după Craiova - Hermannstadt 1-0, 10 august 2025

În urmă cu două săptămâni, tot după o victorie pe teren propriu, Rădoi a fost nemulțumit de evoluția elevilor săi, iar la finalul partidei a fost din nou surprins lovind copertina băncii de rezerve.

Episodul 4: ieșire nervoasă în Craiova - Petrolul 2-0, 24 august 2025

Până la golul de 1-0, Rădoi primise critici din partea unui suporter aflat la tribună, în spatele băncii, pentru că echipa pasa foarte mult în spate, iar aceștia credeau că nu se forțează victoria.

După reușită, Rădoi s-a întors direct spre respectivul suporter, iar după un schimb de replici în care antrenorul îi făcea semn suporterului să coboare din tribună și să îi ia locul, tehnicianul a dat de pământ cu ecusonul de antrenor.

Apoi, într-un exces de furie, acesta s-a îndreptat către banca de rezerve pe care a lovit-o violent cu pumnul.

Nici ca fotbalist nu și-a putut stăpâni nervii

Acest gen de reacții nu au apărut în viața lui Mirel Rădoi doar în cariera de antrenor. În urmă cu aproape 20 de ani, în 2006, după o înfrângere 0-1 cu Gloria Bistrița, acesta a mai avut o ieșire violentă, de data aceasta din postura de jucător.

Alături de Victoraș Iacob, Rădoi a lovit cu pumnul un geam din vestiar și s-a ales cu tăieturi grave la mână.

