U CRAIOVA - FCSB 0-0. Alexandru Mitriță (30 de ani), starul grupării din Bănie, consideră că echipa sa merita să obțină victoria.

Mitriță a avut o ocazie importantă în ultimul minut al partidei de pe „Ion Oblemenco”, însă șutul său a fost blocat de Târnovanu, iar Mora a nimerit bara.

U CRAIOVA - FCSB 0-0 . Alexandru Mitriță: „Am avut atitudine, meritam cele trei puncte”

„Eu zic că am făcut un joc bun, am avut posesia, am recuperat, dar nu am mai trăit ce am trăit la Rapid (n.r. - a marcat în minutul 90+4).

Ar fi fost un gol muncit, o victorie muncită, din păcate atât am putut. Felicitări băieților, am avut atitudine, eu zic că meritam cele trei puncte.

Nu e vorba de meciul trecut, e vorba de ultmele două meciuri contra CFR-ului, ce am făcut greșit. Eu zic că, dacă jucăm în această seară, cu siguranță nu pierdeam cele două meciuri.

Am avut atitudine, păcat că nu am luat cele trei puncte. Am făcut un presing bun, am stat foarte bine în teren, le-am închis spațiile, eu cred că ăsta a fost jocul”, a declarat Mitriță la Digi Sport.

Alexandru Mitriță: „E frustrant să ai bară în ultima fază”

Mitriță a vorbit și despre ocazia uriașă ratată de Carlos Mora în ultimele secunde ale partidei.

„Este frustrant să ai bară în ultima faza, să știi că ai victoria în mână. Este un punct care ne dă încredere, jocul o face, trebuie să continuăm pe aceeași linie. Este un punct pe care putem construi” , a mai spus Mitriță.

Citește și