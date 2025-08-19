Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre meciul cu UTA Arad, 1-1, declarându-se nemulțumit de strategia lui Zeljko Kopic

„Câinii” au jucat foarte slab în prima repriză și au intrat în inferioritate la cabine, dar au revenit în partea secundă și au arătat altfel, reușind egalarea prin Karamoko.

Andrei Nicolescu: „ N-am gândit bine tactic”

Nu e prima dată când Nicolescu îl critică pe tehnicianul croat, oficialul făcând același lucru și după 0-0 cu Botoșani.

„Cred că tactic am început greșit. Puteam să avem alegeri mai bune, mai multa dinamică. Ăsta mic a vrut să demonstreze mai mult decât trebuia (n.r. Cristi Mihai), am rămas în zece, apoi în nouă…

Schimbările la pauză ne-au ajutat, au schimba fața echipei, am jucat altceva, am putut să colaborăm mai bine în ultima treime.

Nu e rezultatul pe care ni-l doream. Dar trebuie să respectăm adversarul, UTA capătă o dinamică foarte bună în a duce mingea în față, pe măsură ce trec etapele.

Ar trebui să jucăm doar așa, ca în repriza a doua, am demonstrat că putem.

Dar după victoria cu FCSB a venit meciul cu Metaloglobus, care creează multe semne de întrebare despre capacitatea de a se concentra, că de fapt vria din a doua repriză e pe lejeritatea cu care au tratat meciul după ce au dat gol. Nu pot să-mi imaginez altceva.

Fiecare a așteptat de la celălalt să rezolve problemele, până au văzut că e groasă. Am arătat foarte rău, au intrat în criză, ultimele 15 min au mers extrem, extrem extrem de rău.

N-am gândit bine tactic prima repriză cu UTA, e bună pe construcție, are tranziție pozitivă foarte bună, ușurință la cele două aripi în a ține mingea, o duc cât mai adânc. Tzionis are calitate pentru campionatul nostru.

Cred că nici mijlocul n-a funcționat, nu am reușit să păstrăm balonul. După pauză am intrat bine ", a spus Nicolescu la Prima Sport.

Lui Pop îi trebuie un gol, asta e părerea mea. Cu FCSB a jucat foarte bine, în slujba echipei, s-a luptat, a închis spațiile, a ținut de minge. Dar îi trebuie ceva mental, e blocat. Am vorbit cu el. E ușor să-i spui, el zice „Da, știu, fac”. Dar până nu-ți iese, nu simți. Andrei Nicolescu

