Cătălin Cîrjan, 22 de ani, a detaliat modul prin care a ajuns la Arsenal.

Dinamovistul a dezvăluit și cum s-a împrietenit cu fundașul brazilian David Luiz (38 de ani, acum la Pafos), care l-a ajutat într-o perioadă foarte dificilă.

Cîrjan a fost remarcat de scouterii lui Arsenal pe când avea doar 14 ani, dar a avut ghinionul de a se accidenta la al treilea antrenament cu formația londoneză.

Cătălin Cîrjan: „Cei de la Arsenal au fost alături de mine”

„Jucam la Viitorul Domnești, în Liga 3. Începusem campionatul foarte bine, marcasem câteva goluri, am jucat amicale împotriva unor echipe de prima ligă, chiar am marcat cu FCSB, rivala noastră, așa a început interesul celor de la Arsenal.

După aceea au venit, m-au urmărit la câteva meciuri și după un meci cu Oltenița mi-au trimis biletele de avion și am mers acolo. Aveam 14 ani.

Am mers la Londra cu tata și cu agentul meu, Cătălin Sărmășan, a fost ceva wow din primul moment. Am rămas uimit când am văzut condițiile de antrenament, mi-am dorit să rămân acolo.

Nu aveam voie să semnez, având 14 ani. După două antrenamente, la al treilea mi-am rupt ligamentul încrucișat la genunchiul drept și a trebuit să iau o pauză de un an. M-a întărit foarte tare acea perioadă.

Cei de la Arsenal au fost alături de mine. Nici nu știam ce înseamnă acea accidentare. A urmat un an greu. Ei mi-au plătit operația, am revenit în țară ca să fiu cu familia, la 2-3 luni mergeam acolo la control. Am revenit la Viitorul Domnești după un an, mai mergeam la Londra din când în când.

La 16 ani am semnat primul contract cu Arsenal, era un scholarship. La 17 ani poți avea contract de profesionist. Am început la U18, cu cei cu doi ani mai mari, am avut câteva goluri, pase de gol, evoluții bune. Apoi am trecut la U23, unde vin și jucători de la seniori.

Am avut un sezon bun, așa am atras atenția celor de la echipa mare. Am început să mă antrenez cu ei, aveam o relație foarte bună cu domnul Arteta, mă chema mereu la antrenamente, am învățat foarte multe de la el.

Eram într-o perioadă foarte bună, dar cred că a fost o suprasolicitare, într-un meci cu Southampton am sărit la cap și când am aterizat mi-a cedat și celălalt genunchi, stângul, unde a fost mai rău, am avut ligament încrucișat, colateral și menisc. Am avut și infecție, am stat un an și jumătate

Niciodată n-am avut în gând să mă opresc.

M-am întrebat atunci „Doamne, de ce?”. Acum uitându-mă în spate, înțeleg. Altfel nu reușeam să ajung la această mentalitate și la acest nivel, să joc la echipa mea favorită, una dintre cele mai mari din România, să fiu căpitanul lui Dinamo”, a povestit Cîrjan la 48TV.

Visul meu este să joc în Spania. Nu mă văd jucând în Premier League, e un campionat foarte agresiv Cătălin Cîrjan

Cum s-a împrietenit Cătălin Cîrjan cu David Luiz, la Arsenal

„Aveam 17 ani și eram convocat la primul meci amical. Într-o vineri m-au chemat la antrenamente, cu mai mulți colegi de la U18. Am făcut un antrenament foarte bun și am fost chemat a doua zi la meci de domnul Arteta, cu Aston Villa, pe Emirates.

Am fost în vestiar cu nume grele, ceva incredibil. Nu am jucat în acel meci dar, după meci voiam să ies schimb repede, să fac o poză cu David Luiz, să-l prind în parcare. El a plecat cum s-a terminat meciul, am făcut duș repede, m-am schimbat și am mers și i-am cerut o poză.

Atunci a început relația de prietenie între mine și el. Mai târziu m-a ajutat mult cu a doua operație, mi-a dat foarte multe sfaturi, aveam discuții cu el o oră, o oră și jumătate în perioada de recuperare.

Am mai vorbit recent cu Saliba”, a povestit Cîrjan.

