Cîrjan, dinamovist de mic Căpitanul „câinilor" mergea în PCH cu familia: „Prin mine  își trăiesc și ei visul. E imposibil să joc la FCSB"
Cătălin Cîrjan, 22 de ani, căpitanul lui Dinamo
Superliga

Cîrjan, dinamovist de mic Căpitanul „câinilor" mergea în PCH cu familia: „Prin mine își trăiesc și ei visul. E imposibil să joc la FCSB"

Publicat: 19.08.2025, ora 19:53
Actualizat: 19.08.2025, ora 23:11
  • Cătălin Cîrjan, 22 de ani, căpitanul lui Dinamo, a povestit că provine dintr-o familie de dinamoviști din Berceni și că și-a îndeplinit un vis jucând în tricoul „câinilor”
  • Decarul roș-albilor a vorbit și despre perioada dificilă trăită după ce s-a accidentat la al treilea antrenament la Arsenal.

Când era mic, Cătălin Cîrjan mergea cu familia în Peluza Cătălin Hîldan, pentru a-i susține pe „câini”. Tatăl, mama și fratele său sunt și ei mari dinamoviști.

Cîrjan: „Când aud cântecele galeriei mi se face pielea de găină”

„Eram lipit de minge când eram mic, mă bucur că am luat-o pe drumul ăsta. De mici ne-a dus tata pe mine și pe Dani, fratele meu, la antrenamente.

El a fost mai talentat decât mine, modelul meu, dar pentru el nu a fost să fie. Sunt bucuros că a luat-o pe această cale, de a antrena copii, și a rămas în fotbal.

Am fost în galerie de la o vârstă fragedă, iar să fiu acum pe teren este un vis îndeplinit pentru mine.

De foarte multe ori sunt la încălzire și când aud cântecele galeriei mi se face pielea de găină, pur și simplu.

Trăiesc un vis, în fiecare zi îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns să joc la acest nivel și să evoluez pentru echipa mea favorită.

Tata îmi e antrenor personal, nutriționist, masor. La fel și mama. Fără ei nu ajungeam aici, le mulțumesc din suflet pentru tot ce fac pentru mine.

Prin mine își trăiesc și ei visul, pentru că de mici mergeau la meciuri la Dinamo, iar să mă vadă în tricoul lui Dinamo, căpitan de echipă, e un vis devenit realitate și pentru ei”, a povestit Cîrjan la 48TV.

La cum am crescut, din ce familie provin, la ce simt acum e imposibil pentru mine să trădez, să merg la FCSB. Vreau ca numele meu să fie asociat cu Dinamo Cătălin Cîrjan

De ce coboară Cîrjan atât de mult: „Respect planul tactic”

Cîrjan a fost întrebat pe chatul live-ului despre „un subiect sensibil: coborârea lui prea mult să culeagă mingi, prin care își consuma energia”.

Mijlocașul a răspuns printr-o întrebare către moderator: „Cum îl știi tu pe Mister [Kopic], dacă aș face ceva care nu e în planul lui, ar fi fericit cu asta? (n.r. moderatorul intervine: „Nu, cred că nu ai juca”). Clar. Respect planul tactic, fac ce mi se cere, cred că am spus totul cu asta”.

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO Golul lui Cîrjan în Metalogobus - Dinamo 0-1

arsenal dinamo liga 1 capitan catalin cirjan accidentari
