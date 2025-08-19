Mihai Stoica (60 de ani) și Andrei Nicolescu (49 de ani), conducătorii de la FCSB, respectiv Dinamo, au vorbit despre evenimentele care se vor organiza pe Arena Națională anul viitor.

Cei doi conducători au primit informații diferite din partea autorităților despre evenimentele care vor ține fotbalul departe de Arena Națională.

Mihai Stoica și Andrei Nicolescu, despre subiectul Arena Națională

Mihai Stoica a anunțat că, din informațiile sale, Arena Națională se va închide pentru fotbal anul viitor, din mai până în august.

„De pe 1 mai 2026 până la sfârșitul lui august, nu se va mai intra pe Arenă (n.r. la meciuri de fotbal) din motiv de concerte și altele. Metallica, nu mai știu cine…”, a spus Stoica la Prima Sport.

Andrei Nicolescu s-a declarat surprins de cele auzite, informațiile pe care le-a primit fiind total diferite față de cele expuse de Mihai Stoica:

„Înseamnă că nu sunt eu informat. Eu știam că, de anul viitor, Primăria București își va asuma ca imediat după finalul play-off-ului și până la începutul preliminariilor, 11 iulie, să țină evenimente acolo (n.r. pentru a nu se suprapune cu fotbalul intern și cupele europene)”.

Oficialii de la Dinamo au luat hotărârea ca echipa să se mute pe Arena Națională anul acesta, renunțând să mai joace pe stadionul Arcul de Triumf.

De partea cealaltă, FCSB este „acasă” pe Arenă de mulți ani, relocând doar anumite meciuri pe Ghencea sau pe „Arc”, atunci când au fost evenimente.

