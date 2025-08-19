Al 20-lea play-off de Europa! FCSB - Aberdeen bifează o bornă impresionantă pentru clubul lui Gigi Becali. Cât e scorul de până acum

- De când UEFA a trecut la sistemul cu grupe în toate competițiile intercluburi, vara lui 2024, FCSB a disputat de nu mai puțin de 19 ori un play-off. Care e palmaresul, în rândurile de mai jos.
- Doar în 3 ani, roș-albaștrii au fost eliminați înainte de a ajunge să dispute un baraj: 2020, 2021 și 2023.
- FCSB are nu mai puțin de 15 participări în grupe sau pe tabloul principal: toate rezultate din preliminarii.
FCSB dispută dubla cu Aberdeen în ceea ce va va însemna al 20-lea play-off european pentru trupa roș-albastră.
UEFA a introdus sistem cu grupe, pentru toate competițiile ei, începând cu vara lui 2004, când inclusiv Cupa UEFA a trecut la acest format.
FCSB, al 20-lea play-off de Europa!
Atunci, FCSB, din postura de vicecampioană, a luat startul în C2 și după a ajuns în fața primului baraj pentru prezența în grupe: dubla cu CSKA Sofia.
A fost 2-1 pe Ghencea și 2-2 la retur, cu o calificare obținută avându-l pe Walter Zenga antrenor. La ora primului meci, cel tur, disputat pe 16 septembrie 2004, FCSB a jucat în formula:
- Hamutovski - Ogăraru, Falemi, Ghionea, P. Marin - Fl. Dumitru, S. Paraschiv, D. Munteanu - Boștină - Ad. Neaga, Oprița
De atunci și până în prezent, echipa a jucat, cu totul, nu mai puțin de 19 play-off-uri. În 2005 a disputat chiar două astfel de baraje:
- Cu Rosenborg, pentru accesul în grupele Champions League: A FOST PIERDUT: 1-1 acasă și 2-3 în Norvegia
- Cu Valerenga, pentru prezența în grupele Cupei UEFA: A FOST CÂȘTIGAT: 3-0 în Norvegia și 3-1 acasă, într-un retur disputat la Constanța
Palmaresul acestor două decenii e unul favorabil: 12 play-off-uri câștigătoare și doar 7 pierdute.
FCSB a avut chiar o serie impresionantă, de 9 baraje la rând, în care a reușit calificarea, șir început în septembrie 2005 și oprit abia în august 2014, când s-a pierdut dramatic cu Ludogoreț, după seria loviturilor de departajare.
Acum, dubla cu Aberdeen va fi cu manșa decisivă pe teren propriu, situație în care FCSB a fost de 8 ori și procentajul de reușită a fost de 75%: s-a calificat de 6 ori și doar de două ori a fost eliminată.
Așa s-a întâmplat și sezonul trecut, la dubla cu LASK Linz: 1-1 în Austria, după care, 1-0 pentru FCSB, gol Olaru, în retur, iar echipa a mers în Europa League.
De departe, cel mai valoros play-off câștigat a fost cel din vara lui 2008, când FCSB a avut ghinion mare la tragerea la sorți. A dat peste Galatasaray, pe care însă a eliminat-o: 2-2 în Turcia și 1-0 la retur, în Ghencea. În manșa a doua, primul 11 ales de Marius Lăcătuș a fost:
- Zapata - P. Marin, Goian, Rădoi, Neșu - Ov. Petre, Lovin - Nicoliță, Dayro Moreno, Toja - Arthuro
LISTA CELOR 19 PLAY-OFF-URI
2004, Cupa UEFA
- FCSB - CSKA Sofia 2-1 și 2-2 CALIFICARE
2005, Champions League
- FCSB - Rosenborg 1-1 și 2-3 ELIMINARE
2005, Cupa UEFA
- Valerenga - FCSB 0-3 și 1-3 CALIFICARE
2006, Champions League
- St. Liege - FCSB 2-2 și 2-1 CALIFICARE
2007, Champions League
- BATE Borisov - FCSB 2-2 și 0-2 CALIFICARE
2008, Champions League
- Galatasaray - FCSB 2-2 și 0-1 CALIFICARE
2009, Europa League
- FCSB - St. Patrick’s 3-0 și 2-1 CALIFICARE
2010, Europa League
- FCSB - Grasshoppers 1-0, 0-1 (4-3 pen.) CALIFICARE
2011, Europa League
- FCSB - CSKA Sofia 2-0 și 1-1 CALIFICARE
2012, Europa League
- Ekranas - FCSB 0-2 și 0-3 CALIFICARE
2013, Champions League
- FCSB - Legia Varșovia 1-1 și 2-2 CALIFICARE
2014, Champions League
- FCSB - Ludogoreț 1-0, 0-1 (5-6 pen.) ELIMINARE
2015, Europa League
- FCSB - Rosenborg 0-3 și 1-1 ELIMINARE
2016, Champions League
- FCSB - Manchester City 0-5 și 0-1 ELIMINARE
2017, Champions League
- Sporting Lisabona - FCSB 0-0 și 5-1 ELIMINARE
2018, Europa League
- Rapid Viena - FCSB 3-1 și 1-2 ELIMINARE
2019, Europa League
- FCSB - Guimaraes 0-0 și 0-1 ELIMINARE
2022, Conference League
- FCSB - Viking 1-2 și 3-1 CALIFICARE
2024, Europa League
- LASK Linz - FCSB 1-1 și 0-1 CALIFICARE
Unele dintre eliminările suportate în aceste play-off-uri n-au însemnat și ieșirea din Europa, ci accesul într-o competiție de rang inferior, așa cum s-a întâmplat în 2005, 2014, 2016 și 2017.
Și acum va fi la fel: un eșec cu Aberdeen o scoate pe FCSB din Europa League, dar va fi la startul Conference. Cu totul, FCSB a accesat grupele europene de nu mai puțin de 15 ori, de fiecare dată venind din preliminarii:
- 4 ori Champions League
- 2 ori Cupa UEFA
- 8 ori Europa League
- 1 dată Conference League
Un singur antrenor a câștigat două play-off-uri
Din seria de 12 play-off-uri la capătul cărora FCSB a reușit să se califice, un singur antrenor se poate lăuda că a bifat două astfel de momente. E vorba despre Reghecampf (2012 și 2013).
În rest, nu mai puțin de 10 antrenori pentru celelalte 10 calificări: Zenga, Protasov, Olăroiu, Hagi, Lăcătuș, Bergodi, Ilie Dumitrescu, Levi, Dică și Charalambous.