Al 20-lea play-off de Europa! FCSB - Aberdeen bifează o bornă impresionantă pentru clubul lui Gigi Becali. Cât e scorul de până acum

De când UEFA a trecut la sistemul cu grupe în toate competițiile intercluburi, vara lui 2024, FCSB a disputat de nu mai puțin de 19 ori un play-off. Care e palmaresul, în rândurile de mai jos.

Doar în 3 ani, roș-albaștrii au fost eliminați înainte de a ajunge să dispute un baraj: 2020, 2021 și 2023.

FCSB are nu mai puțin de 15 participări în grupe sau pe tabloul principal: toate rezultate din preliminarii.

FCSB dispută dubla cu Aberdeen în ceea ce va va însemna al 20-lea play-off european pentru trupa roș-albastră.

UEFA a introdus sistem cu grupe, pentru toate competițiile ei, începând cu vara lui 2004, când inclusiv Cupa UEFA a trecut la acest format.

FCSB, al 20-lea play-off de Europa!

Atunci, FCSB, din postura de vicecampioană, a luat startul în C2 și după a ajuns în fața primului baraj pentru prezența în grupe: dubla cu CSKA Sofia.

A fost 2-1 pe Ghencea și 2-2 la retur, cu o calificare obținută avându-l pe Walter Zenga antrenor. La ora primului meci, cel tur, disputat pe 16 septembrie 2004, FCSB a jucat în formula:

Hamutovski - Ogăraru, Falemi, Ghionea, P. Marin - Fl. Dumitru, S. Paraschiv, D. Munteanu - Boștină - Ad. Neaga, Oprița

De atunci și până în prezent, echipa a jucat, cu totul, nu mai puțin de 19 play-off-uri. În 2005 a disputat chiar două astfel de baraje:

Cu Rosenborg, pentru accesul în grupele Champions League: A FOST PIERDUT : 1-1 acasă și 2-3 în Norvegia

: 1-1 acasă și 2-3 în Norvegia Cu Valerenga, pentru prezența în grupele Cupei UEFA: A FOST CÂȘTIGAT: 3-0 în Norvegia și 3-1 acasă, într-un retur disputat la Constanța

Palmaresul acestor două decenii e unul favorabil: 12 play-off-uri câștigătoare și doar 7 pierdute.

FCSB a avut chiar o serie impresionantă, de 9 baraje la rând, în care a reușit calificarea, șir început în septembrie 2005 și oprit abia în august 2014, când s-a pierdut dramatic cu Ludogoreț, după seria loviturilor de departajare.

Acum, dubla cu Aberdeen va fi cu manșa decisivă pe teren propriu, situație în care FCSB a fost de 8 ori și procentajul de reușită a fost de 75%: s-a calificat de 6 ori și doar de două ori a fost eliminată.

Așa s-a întâmplat și sezonul trecut, la dubla cu LASK Linz: 1-1 în Austria, după care, 1-0 pentru FCSB, gol Olaru, în retur, iar echipa a mers în Europa League.

De departe, cel mai valoros play-off câștigat a fost cel din vara lui 2008, când FCSB a avut ghinion mare la tragerea la sorți. A dat peste Galatasaray, pe care însă a eliminat-o: 2-2 în Turcia și 1-0 la retur, în Ghencea. În manșa a doua, primul 11 ales de Marius Lăcătuș a fost:

Zapata - P. Marin, Goian, Rădoi, Neșu - Ov. Petre, Lovin - Nicoliță, Dayro Moreno, Toja - Arthuro

LISTA CELOR 19 PLAY-OFF -URI

2004, Cupa UEFA

FCSB - CSKA Sofia 2-1 și 2-2 CALIFICARE

2005, Champions League

FCSB - Rosenborg 1-1 și 2-3 ELIMINARE

2005, Cupa UEFA

Valerenga - FCSB 0-3 și 1-3 CALIFICARE

2006, Champions League

St. Liege - FCSB 2-2 și 2-1 CALIFICARE

2007, Champions League

BATE Borisov - FCSB 2-2 și 0-2 CALIFICARE

2008, Champions League

Galatasaray - FCSB 2-2 și 0-1 CALIFICARE

2009, Europa League

FCSB - St. Patrick’s 3-0 și 2-1 CALIFICARE

2010, Europa League

FCSB - Grasshoppers 1-0, 0-1 (4-3 pen.) CALIFICARE

2011, Europa League

FCSB - CSKA Sofia 2-0 și 1-1 CALIFICARE

2012, Europa League

Ekranas - FCSB 0-2 și 0-3 CALIFICARE

2013, Champions League

FCSB - Legia Varșovia 1-1 și 2-2 CALIFICARE

2014, Champions League

FCSB - Ludogoreț 1-0, 0-1 (5-6 pen.) ELIMINARE

2015, Europa League

FCSB - Rosenborg 0-3 și 1-1 ELIMINARE

2016, Champions League

FCSB - Manchester City 0-5 și 0-1 ELIMINARE

2017, Champions League

Sporting Lisabona - FCSB 0-0 și 5-1 ELIMINARE

2018, Europa League

Rapid Viena - FCSB 3-1 și 1-2 ELIMINARE

2019, Europa League

FCSB - Guimaraes 0-0 și 0-1 ELIMINARE

2022, Conference League

FCSB - Viking 1-2 și 3-1 CALIFICARE

2024, Europa League

LASK Linz - FCSB 1-1 și 0-1 CALIFICARE

Unele dintre eliminările suportate în aceste play-off-uri n-au însemnat și ieșirea din Europa, ci accesul într-o competiție de rang inferior, așa cum s-a întâmplat în 2005, 2014, 2016 și 2017.

Și acum va fi la fel: un eșec cu Aberdeen o scoate pe FCSB din Europa League, dar va fi la startul Conference. Cu totul, FCSB a accesat grupele europene de nu mai puțin de 15 ori, de fiecare dată venind din preliminarii:

4 ori Champions League

2 ori Cupa UEFA

8 ori Europa League

1 dată Conference League

Un singur antrenor a câștigat două play-off -uri

Din seria de 12 play-off-uri la capătul cărora FCSB a reușit să se califice, un singur antrenor se poate lăuda că a bifat două astfel de momente. E vorba despre Reghecampf (2012 și 2013).

În rest, nu mai puțin de 10 antrenori pentru celelalte 10 calificări: Zenga, Protasov, Olăroiu, Hagi, Lăcătuș, Bergodi, Ilie Dumitrescu, Levi, Dică și Charalambous.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport