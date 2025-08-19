FCSB, traseu de Champions League  Simularea celui mai greu și atractiv program, dacă trece de Aberdeen: 8 meciuri cu formații din top 5 campionate +59 foto
Între cele 36 de echipe virtuale din UEL, FCSB ar avea al 22-lea coeficient și ar putea avea dueluri cu echipe demne de UCL
FCSB, traseu de Champions League Simularea celui mai greu și atractiv program, dacă trece de Aberdeen: 8 meciuri cu formații din top 5 campionate

  • Pentru a juca tot pe tabloul principal din Europa League, cum s-a întâmplat și anul trecut, FCSB e nevoită să o elimine pe Aberdeen
  • Între cele 36 de echipe virtuale din UEL, FCSB ar avea al 22-lea coeficient și ar putea avea dueluri cu echipe demne de UEFA Champions League. Simularea, mai jos, în articol

FCSB vrea Europa League, nu Conference, având două argumente. Primul: banii sunt mai mulți, cei oferiți ca bonus de UEFA. Al doilea: echipele din UEL sunt mult mai atractive ca nume, iar rețeta financiară din bilete, la jocurile de pe teren propriu, ar putea fi măcar cum a fost și anul trecut.

În cazul în care va trece de Aberdeen, atunci Olaru și compania își vor afla cele 8 adversare vinerea viitoare, pe 29 august, când va avea loc tragerea la sorți, la Nyon.

Pe simularea din acest moment, între cele 36 de echipe care vor completa tabloul principal din Europa League, FCSB ar fi pe locul 22 în topul coeficienților.

Ar fi în a treia urnă valorică, din cele 4 și ar urma să joace cu câte două echipe din fiecare urnă.

Patru foste câștigătoare de Champions League vor fi la startul Europa League

Există multe cluburi cu nume mare, care în ultimii ani au fost în Champions League. Sunt chiar și 4 foste câștigătoare de Cupa Campionilor / UCL.

E vorba despre FC Porto, Nottingham Forrest, Feyenoord și Aston Villa.

Cum ar arăta programul de 8 meciuri pentru FCSB, cu cele mai mari nume din Europa League

  • Aston Villa
  • AS Roma
  • Fenerbahce
  • Lyon
  • Nottingham Forrest
  • Bologna
  • Celta Vigo
  • Stuttgart

Ar fi măcar o echipă din fiecare campionat care formează Big 5 Europa: Anglia, Spania, Italia, Germania și Franța, cărora li s-ar adăuga Fenerbahce, unde vedeta ar fi chiar antrenorul: Jose Mourinho.

Patru dintre aceste meciuri ar fi pe Arena Națională, unde s-ar realiza venituri uriașe din bilete.

20%
din echipele din acest an, din Europa League, adică 7 din 36, au fost sezonul trecut pe tabloul principal din Champions League: Aston Villa, Feyenoord, Bologna, Lille, Stuttgart, Dinamo Zagreb și Sturm Graz

Sezonul trecut, în fața grupei, FCSB a vândut și pachete, înainte de start, după care a comercializat tichete și pentru fiecare meci în parte, iar totalul de pe urma celor 4 meciuri a fost de 3,5 milioane de euro.4

Cele 4 meciuri de pe tabloul principal, din sezonul trecut de Europa League

  • FCSB - Riga 4-1
  • FCSB - Midtjylland 2-0
  • FCSB - Olympiakos 0-0
  • FCSB - United 0-2

Cum ar arăta însă cel mai accesibil traseu în Europa League. Adică dacă FCSB ar întâlni cele mai slabe două echipe din cele 4 urne:

  • Dinamo Zagreb
  • Salzburg
  • Maccabi Tel Aviv
  • Viktoria Plzen
  • Lech Poznan
  • Ludogoreț
  • Pafos
  • Kairat
Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg
Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg

