Dinamo a semnat Decizia luată de conducere: „Am suferit mult! Vrem să stăm departe de orice conflict”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele celor de la Dinamo, a explicat motivele pentru care clubul se va muta pe Arena Națională.

„Câinii” au decis să renunțe la a mai disputa meciurile de pe teren propriu pe stadionul „Arcul de Triumf”, astfel că echipa se va muta până la finalul anului pe cel mai mare stadion al țării la meciurile de acasă.

Andrei Nicolescu, despre mutarea lui Dinamo pe Arena Națională: „Vrem să obișnuim jucătorii cu o arenă mai mare”

Conducătorul de la Dinamo a explicat motivele pentru care clubul a renunțat la a mai juca pe Arcul de Triumf.

„Anul ăsta am semnat pentru Arenă. Vrem să stăm departe de orice conflict.

E o zonă gri, o necunoscută legată de ce se întâmplă pe Arc în acest contract, cu numele, ce ar trebui să le impună Arcul celor care vin să închirieze, notificarea pe care am primit-o...

Am zis că e mai bună decizia asta. Vrem să obișnuim jucătorii cu o arenă mai mare, publicul la fel, să fim siguri că jucăm pe un gazon foarte, foarte bun.

Discuția cu cei de la Arc era că și celelalte echipe (n.r. oaspeții) joacă pe același teren prost. Da, dar noi jucăm meci de meci, ele o singură dată! Anul trecut am suferit mult muscular, am jucat pe un teren moale, plin de nisip, care solicita jucătorii.

La costuri sunt similare (n.r. Arcul și Arena). Dacă reușim, prin zona de responsabili de organizare, să avem o variantă pentru stewarzi, vom mai optimiza costurile. Am cumpărat și niște garduri, de exemplu, la care din trei închirieri am recuperat banii”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

La costurile de închiriere e o diferență de preț legată de potențialul pe care-l consideră Primăria apropo de meci, cu diferențe mici de la meci la meci. Unul cu Metaloglobus nu va costa cât unul cu FCSB Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

