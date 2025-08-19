UTA, în concordat preventiv Un personaj decisiv la Dinamo se va ocupa de reorganizarea clubului arădean
UTA Arad FOTO: Montaj GOLAZO.ro
UTA, în concordat preventiv Un personaj decisiv la Dinamo se va ocupa de reorganizarea clubului arădean

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.08.2025, ora 20:48
alt-text Actualizat: 19.08.2025, ora 20:48
  • UTA Arad a intrat în mod oficial în procedura de concordat preventiv, acțiune care are ca scop evitarea intrării în insolvență.

După ce, pe 14 august, UTA depusese solicitarea de intrare în concordat preventiv, în cursul zilei de marți, 19 august, Tribunalul Arad a aprobat procedura.

UTA Arad a intrat în concordat preventiv

Odată cu intrarea în concordat preventiv, debitorii, asociații sau alte persoane care doresc să facă apel o pot face în termen de 7 zile.

Acest lucru este puțin probabil, conform sportarad.ro, în contextul în care nici măcar Suporter Club UTA, asociație care are divergențe de lungă durată cu conducerea clubului, nu dorește să intervină.

Odată cu aprobarea începerii procedurii de concordat preventiv, UTA trebuie să pună pe roate un plan de reorganizare pentru a plăti datoriile de aproximativ 5,5 milioane de euro.

În acest timp, instanța va supraveghea acordul între debitor și creditori, astfel încât societatea să evite falimentul.

  • Spre deosebire de insolvență, atunci când administratorul special conduce clubul, în concordat preventiv, conducerea își păstrează controlul în club.

Răzvan Zăvăleanu preia dosarul UTA-ei

De procedura celor de la UTA se va ocupa filiala din România a casei belgiene de avocatură RTZ & Partners SPRL.

Dosarul formației arădene va ajunge pe mâna lui Răzvan Zăvăleanu, fostul administrator special la Dinamo, în perioada 2021-2025.

RTZ & Partners SPRL s-a ocupat în trecut de procedurile de insolvență ale mai multor cluburi din România, printre care CFR Cluj și Dinamo.

  • Universitatea Cluj (2013 – 2016), ASA Târgu Mureș (2016 - 2017), CFR Cluj (2015-2017), Gaz Metan Mediaș (2020 – procedura a fost suspendată, nu închisă definitiv) și Dinamo (2021 - 2025)

Anunțul Tribunalului Arad

„Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitorul Asociaţia Fotbal Club UTA Arad şi în consecinţă: În baza art. 17 alin. 1 şi art. 23 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, deschide procedura de concordat preventiv față de debitorul Asociaţia Fotbal Club UTA Arad.

Desemnează în calitate de administrator concordatar pe RTZ & Partners SPRL, Filiala Bucureşti, care va exercita atribuţiile prevăzute de art. 19 din Legea nr. 85/2014, urmând ca în baza art. 20 din lege, onorariul acestuia să se stabilească de comun acord cu debitorul, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 38 din OUG nr. 86/2006 şi se suportă din averea debitorului.

În baza art. 24 din Legea nr. 85/2014, în termen de 60 zile de la deschiderea procedurii, administratorul concordatar va elabora sau, după caz, va asista debitorul în elaborarea planului de restructurare.

Pune în vedere administratorului concordatar că are obligația de a comunica planul de restructurare creditorilor ale căror creanţe sunt afectate, prin mijloace de comunicare rapidă, care permit dovedirea recepționării documentelor transmise.

Planul de restructurare va fi depus la dosarul cauzei, iar despre depunerea şi notificarea acestuia se face mențiune în registrul în care este înregistrat debitorul.

Conform art. 25 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii de concordat, cu excepția executării silite a creanţelor salariale, se suspendă de drept toate executările silite îndreptate împotriva debitorului sau acestea nu încep, indiferent de natura creanţei, pe o perioadă de 4 luni.

În baza art. 17 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, stabileşte termen administrativ pentru examinarea stadiului procedurii la data de 19.11.2025. Executorie.

Cu apel în 7 zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Arad.

Pronunţată azi, 19.08.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”.

liga 1 uta arad razvan zavaleanu concordat preventiv
20:03
stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
