FCSB, contract gigantic Pentru returul cu Aberdeen, campioana e aproape de a da cea mai mare lovitură financiară din ultimii 15 ani
FCSB, contract gigantic Pentru returul cu Aberdeen, campioana e aproape de a da cea mai mare lovitură financiară din ultimii 15 ani

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 19.08.2025, ora 14:30
  • FCSB va disputa manșa decisivă din play-off-ul pentru Europa League, împotriva lui Aberdeen, pe 28 august, pe Arena Națională.
  • Drepturile TV aparțin campioanei, care poartă negocieri în aceste zile și e pe cale să semneze un contract gigantic.
  • Contractul e uriaș și pentru că la acest meci există un interes foarte mare și pentru drepturile pentru extra teritoriul României.

FCSB continuă să fie un nume extrem de atractiv pentru televiziuni, mai ales atunci când în joc sunt partide din cupele europene.

Ultimul meci pe care roș-albaștrii îl vor disputa pe teren propriu înainte de tabloul principal, din Europa sau Conference League, suscită un interes uriaș privind achiziționarea drepturilor TV.

FCSB, contract gigantic pentru returul cu Aberdeen. Cea mai mare lovitură financiară din ultimii 15 ani!

Spre deosebire de Champions League, unde începând din play-off, UEFA e cea care comercializează drepturile TV, în Europa League, cluburile sunt cele care vând imaginile.

Pentru returul dintre FCSB și Aberdeen, programat pe 28 august, pe Arena Națională, campioana e în plin proces de negocieri.

Surpriza e că se va ajunge aproape sigur la o sumă totală, pentru drepturile TV, care va fi cea mai mare din ultimul deceniu și jumătate, raportată la un singur joc.

FCSB, sumă mare și pentru drepturile pe extern

FCSB anticipează că va trece de 300.000 de euro încasări doar pentru această dispută cu scoțienii, ceea ce înseamnă mai mult decât dublu față de prețul cu care a cedat meciul cu Drita.

Duelul se poartă între două televiziuni, Pro TV și Antena 1, singurele capabile să achite sume de ordinul sutelor de mii de euro.

FCSB va impune o clauză prin care cine va cumpăra are obligația de a difuza confruntarea și la TV, nu doar pe platformă de streaming.

Suma totală va depăși 300.000 de euro și datorită faptului că acum există un interes foarte mare și pentru drepturile de difuzare în afara spațiului României.

Fiind un meci cu o echipă britanică, FCSB se va alege cu o sumă bună și din această sursă de venit.

700.000 de euro
e suma pe care ar putea să o atingă FCSB, venituri exclusiv din drepturile TV pentru actualul sezon european, dacă va trece de 300.000 de euro la contractul meciului cu Aberdeen

Returul cu Galatasaray, din 2008, a trecut de o jumătate de milion de euro

Ultima dată când o echipă din România a încasat mai mult decât o va face FCSB acum a fost în urmă cu mai bine de un deceniu și jumătate.

În vara lui 2008, tot FCSB urma să joace returul cu Galatasaray în play-off-ul din Champions League, după 2-2 în Turcia. Partida suscita un interes enorm.

Pro TV a oferit 500.000 de euro, însă a pierdut licitația în fața Antenei 1. FCSB s-a impus la retur 1-0 și a accesat grupele Ligii Campionilor pentru al treilea an consecutiv.

Sfert și semifinală de Cupa UEFA: 500.000 de euro

Cu mai bine de 2 ani înaintea acelui baraj cu Galatasaray, clubul lui Gigi Becali a avut un alt moment favorabil din perspectiva negocierii unor drepturi TV.

Atunci, în Cupa UEFA, cluburile dețineau drepturile de imagine până înainte de finală. Iar FCSB a jucat cu Rapid acel sfert de finală istoric.

Realitatea TV, patronată de Sorin Ovidiu Vîntu, a oferit 500.000 de euro pentru a lua manșa decisivă a partidei, dar la pachet cu jocul din semifinale, de acasă, al roș-albaștrilor.

„Vântu m-a sunat să-mi ofere 200.000 de euro pentru returul cu Rapid, i-am zis că mai am și altă oferă. Apoi mi-a zis așa: iau și semifinala și îți dau 500.000 de euro. Dacă nu vă calificați în semifinale, banii, jumătatea de milion, îți rămân toți”, a dezvăluit atunci Becali.

FCSB a trecut însă de Rapid și a jucat semifinala cu Middlesbrough, 1-0 la București.

Returul cu Rapid a făcut o audiență uriașă, 3 milioane de telespectatori doar în mediul urban.

Și Dinamo a luat 500.000 de euro acum peste 20 de ani

În vara lui 2004, Dinamo a adus-o la București pe Manchester United, într-un meci disputat în turul 3 din Champions League.

Pentru acel joc, Dinamo a vândut drepturile TV pentru 500.000 de euro. Meciul s-a jucat într-o atmosferă fabuloasă, pe fostul „Lia Manoliu”, cu peste 60.000 de spectatori în tribune. Dinamo a condus cu 1-0, gol Dănciulescu, dar a pierdut la final, 1-2.

Din echipa lui United care a jucat atunci n-au lipsit Roy Keane, Giggs, Paul Scholes, Gary și Phill Neville. La retur, United - Dinamo s-a terminat 3-0.

După Abeerden, drepturile sunt deținute de UEFA

Începând cu startul tabloului principal în Europa și Conference League, toate drepturile de imagine aparțin celor de la UEFA. Care le comercializează pe pachete de câte 3 ani. Cel în vigoare a început din 2024 și a fost cumpărat pentru România de Digi Sport și Prima Sport.

Din sumele încasate de forul de la Nyon, care sunt de ordinul miliardelor de euro, cluburile se aleg cu o cotă parte, denumită Market Pool, care se calculează ținând cont de numărul de meciuri disputate, de suma pe care televiziunile din țara respectivă au plătit-o către UEFA, dar și de câte echipe dintr-o țară sunt începând cu faza principală. 

Turul din Scoția, Aberdeen - FCSB, va fi doar pe Voyo

Prima partidă din play-off, cea de joi seară, de la Aberdeen, nu va  fi disponibilă la TV. Aberdeen - FCSB, care va începe la 21:45, va fi difuzată exclusiv pe Voyo, platforma de streaming a celor de la Pro TV.

Săptămâna trecută, platforma a cedat, încă înainte de startul returului Drita - FCSB și foarte mulți dintre cei care au intrat nici n-au putut să se logheze, nici să se aboneze, implicit, nici să vadă meciul. 

aberdeen drepturi tv antena 1 pro tv CONTRACT europa league fcsb
18:29
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
17:52
Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
17:54
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
16:58
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
