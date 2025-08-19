Probleme pentru FCSB Trei jucători din lotul campioanei ar putea rata meciul cu Aberdeen: „Am găsit oameni dornici să ne ajute, dar nu depinde de ei”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a anunțat că echipa se confruntă cu mari probleme de ordin birocratic înainte de meciul tur al „dublei” cu Aberdeen.

Prima manșă va avea loc, joi, 21 august, de la ora 21:45, în Scoția. Returul e o săptămână mai târziu (28 august), pe Arena Națională, de la 21:30.

FCSB ar putea avea mari probleme de lot la partida din Scoția. Există riscul ca 3 fotbaliști importanți să nu poată intra în Regatul Unit.

Mihai Stoica, despre problemele birocratice: „Nu avem viză pentru extracomunitari”

Conducătorul celor de la FCSB a anunțat că Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan ar putea să rateze meciul cu Aberdeen.

„Nu avem vizele pentru extracomunitari, Radunovic, Ngezana și Baba Alhassan. Există pericolul să nu poată juca, să fie ca Tom Hanks în filmul Terminalul.

Dar mai e o zi. Sper să nu se întâmple asta și să primească viza. Am găsit oameni de la Ambasada României la Londra și de la consulatul României din Edinburgh dornici să ne ajute, dar nu depinde de ei.

Când am jucat cu Rangers, am știut mai din timp. Acum așteptăm. Dacă jucam turul acasă, nu era nicio problemă. Noi am trimis actele de urgență, să vedem”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Alibec se antrenează, dar rămâne acasă, Șut și Radunovic merg cu noi Mihai Stoica

Mihai Stoica, despre deplasarea în Scoția: „Mergem cu un avion de lux”

Mihai Stoica a oferit și detalii despre cum se va face deplasarea echipei în Scoția. Campioana va zbura cu un charter, costurile fiind unele pe măsură:

„Plecăm cu un avion de lux, cu lounge imens cu 62 de fotolii. Nu ne-am dorit asta, dar nu am găsit altă ofertă. Costă aproape 200.000 de euro. E cu aprobare de rută de zbor, foarte complicat de găsit”.

