„Nu e escroc profesionist, ci un fost fotbalist ratat" Fostul jucător de la Dortmund, Stuttgart și City, condamnat pentru 107 fapte de fraudă!
Eike Immel (foto: Imago)


alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 19.08.2025, ora 14:58
alt-text Actualizat: 20.08.2025, ora 16:03
  • Eike Immel (64 de ani), cândva un mare portar al Germaniei, cu echipe ca Borussia Dortmund, Stuttgart și City în CV, a fost condamnat recent la 2 ani și două luni de închisoare cu executare pentru 107 fapte de fraudă.
  • Sentința nu este definitivă, avocatul său a făcut apel.
  • În 2008, Immel și-a declarat falimentul personal.

În perioada în care juca fotbal, goalkeeperul câștiga sume amețitoare și își permitea aproape orice din punct de vedere financiar.

Acum, Eike Immel trăiește din ajutorul social plus un salariu modest la echipa a doua a lui Eintracht Stadtallendorf.

Eike Immel, de la succesul ca fotbalist la falimentul personal și condamnarea la închisoare

Immel debutase la doar 17 ani între buturile formației Borussia Dortmund, într-o victorie cu 1-0 împotriva Bayern Munchen.

La 19 ani, a devenit cel mai tânăr portar care a jucat pentru echipa națională a RFG (Germania de Vest), într-o remiză, scor 1-1, împotriva Olandei, la Eindhoven.

19 selecții
are Immel la naționala Germaniei, între 1980 și 1988

Avea să-și adauge în palmares titlul de campion european în 1980. A fost în lotul Germaniei la 5 turnee finale: 3 Campionate Europene și două Campionate Mondiale.

Immel, titular la Euro 1988 în naționala Germaniei alături de nume mari precum Völler, Klinsmann, Littbarski, Brehme sau Matthäus / Foto: IMAGO Immel, titular la Euro 1988 în naționala Germaniei alături de nume mari precum Völler, Klinsmann, Littbarski, Brehme sau Matthäus / Foto: IMAGO
Immel, titular la Euro 1988 în naționala Germaniei alături de nume mari precum Völler, Klinsmann, Littbarski, Brehme sau Matthäus / Foto: IMAGO

S-a retras din națională la doar 28 de ani. A recunoscut, mult mai târziu, că a fost una dintre marile sale greșeli.

Și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist în 1997, la Manchester City, din cauza unor probleme la șold.

43 de meciuri
a jucat Immel pentru Manchester City între 1995 și 1997

În 2008, a fost amendat cu 5.200 de euro pentru fraudă, după ce a împrumutat 15.000 de euro de la un pensionar și nu i-a restituit.

În același an a depus cerere de faliment personal. Avea datorii uriașe, după ce epuizase toți banii câștigați de-a lungul carierei. Soția și copiii l-au părăsit.

Avocatul lui Eike Immel: „Nu este un escroc profesionist, ci un fost fotbalist ratat”

În 2025, Eike Immel a fost acuzat de 107 fapte de fraudă, inclusiv împrumuturi pe care nu le-a înapoiat, de la foști prieteni și colegi (în valoare totală evaluată la aproximativ 34.000 de euro), motivând că „se află într-o situație financiară dificilă”.

Immel e acuzat și de vânzarea de bilete la Campionatul European pe care nu le-a livrat, scrie bild.de.

Procurorul a cerut o pedeapsă totală de 3 ani de închisoare, în timp ce apărarea lui Immel a cerut achitarea.

Tribunalul din Marburg l-a condamnat pe Immel la 2 ani și două luni de închisoare. Judecătorul a considerat că fraudele au fost comise în mod sistematic. Sentința nu este definitivă. Avocatul său a făcut apel.

Domnul Immel este profund rușinat de ceea ce se discută astăzi în sala de judecată. El trăiește de pe o zi pe alta. Acest lucru este cunoscut public de ani de zile. El a intenționat întotdeauna să restituie banii. Immel nu este un escroc profesionist, ci un fost fotbalist ratat Turgay Schmidt, avocatul lui Immel

Văduva lui Andreas Brehme, printre victime

Conform rechizitoriului, Immel a împrumutat de la fostul său coleg, Andreas Brehme, acum decedat, și partenera sa, aproape 18.000 de euro în mai multe tranșe.

Brehme a fost interogat de poliție în legătură cu acest caz în 2022. A refuzat să depună plângere împotriva fostului său coleg, dar a declarat că Immel a cerut în repetate rânduri bani, până când cuplul a spus stop. În ciuda promisiunilor că va restitui banii, Immel nu a făcut acest lucru.

Eike Immel a fost coleg și cu Marcel Răducanu în prima parte a anilor '80, la Borussia Dortmund / Foto: IMAGO Eike Immel a fost coleg și cu Marcel Răducanu în prima parte a anilor '80, la Borussia Dortmund / Foto: IMAGO
Eike Immel a fost coleg și cu Marcel Răducanu în prima parte a anilor '80, la Borussia Dortmund / Foto: IMAGO

Immel însuși mărturisea în urmă cu un an că și-a irosit averea într-un mod extravagant, cheltuind banii pe mașini de lux, cadouri scumpe și relații costisitoare.

„Am făcut lucruri despre care orice persoană normală ar spune că nu pot fi adevărate. Nu m-am gândit suficient la viitor. Gestionarea banilor nu este unul dintre punctele mele forte.

Uneori, factura mea de mobil ajungea la 10.000 de euro pe lună. Într-un an, de Crăciun, am cheltuit 25.000 de euro pe haine pentru noua mea iubită.

Acum trăiesc din 563 de euro lunar, sumă din care, după cheltuieli, abia mai rămân cu 2 euro. Este o adevărată luptă să mă descurc cu banii.

Mobilierul din apartament mi-a fost dăruit, iar un prieten care are un restaurant local mă lasă să mănânc gratis. Sunt recunoscător pentru ajutor. Dar aș vrea să nu fiu în situația asta”, declara Immel, conform thesun.co.uk.

550 de meciuri
a jucat Immel în Bundesliga, pentru Borussia Dortmund și VfB Stuttgart

Eike Immel a fost antrenor de portari în staff-ul lui Christoph Daum (fost selecționer al României, decedat în 2024) la Beșiktaș, Austria Viena și Fenerbahce.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
