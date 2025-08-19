Dinamo, cerere aprobată „Câinii” au stabilit unde vor disputa meciul cu Farul: pe Arenă e Asia Fest în acel weekend

Dinamo joacă acasă în etapa #10, cu Farul

Runda respectivă se va disputa între 19 și 22 septembrie

„Câinii” vor să se mute pe Arena Națională pentru meciurile de acasă din acest an, dar locația partidei cu Farul era sub semnul întrebării.

Dinamo - Farul, pe Arena Națională

Între 19 și 21 septembrie, în zona din jurul celui mai mare stadion al țării are loc evenimentul Asia Fest.

Astfel, Arena nu poate fi folosită pentru fotbal în acele zile. Având în vedere că festivalul culinar nu se ține pe gazon, ci în afara stadionului, acesta va fi gata de utilizare luni, 22 septembrie.

În acest context, sursele GOLAZO.ro informează că Dinamo a făcut din timp o cerere către LPF și eAD - deținătorul drepturilor TV, pentru a putea evolua în etapa respectivă în ziua de luni.

„Câinilor” li s-a aprobat solicitarea, astfel că Dinamo - Farul e luni, 22 septembrie, pe Arena Națională.

Dinamo, conflict cu administratorii arenei „Arcul de Triumf”

În meciul cu FC Botoșani din cadrul etapei 2 din Superliga, scor 0-0, șefii roș-albilor au decis atunci să acopere logoul sponsorului arenei, care este Mr Bit, cel care dă și numele stadionului pentru a nu promova un concurent al propriului sponsor.

Administratorii stadionului (CSN Arcul de Triumf) au considerat că asta încalcă acordul și le-au transmis oficial că, dacă vor să mai joace acolo, nu mai au voie să ascundă numele stadionului sau sponsorul acestuia.

Dinamo nu a acceptat condiția și a decis să mute următorul meci, de atunci, cu UTA, pe Arena Națională, chiar dacă asta implica costuri mai mari și un risc financiar în caz că nu vin suficienți spectatori.

