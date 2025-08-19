Louis Munteanu, ofertă din La Liga  Atacantul celor de la CFR Cluj, dorit de o echipă de tradiție! Cristi Balaj: „Cred că va pleca” » Cifrele tranzacției +10 foto
Louis Munteanu/ Foto:sporpictures.eu
Louis Munteanu, ofertă din La Liga Atacantul celor de la CFR Cluj, dorit de o echipă de tradiție! Cristi Balaj: „Cred că va pleca" » Cifrele tranzacției

Alexandru Smeu
Publicat: 19.08.2025, ora 13:28
Actualizat: 19.08.2025, ora 13:28
  • Louis Munteanu (23 de ani) își dorește să plece din Gruia în această vară, iar CFR Cluj vrea să obțină o sumă importantă în schimbul golgheterului său.
  • Atacantul a intrat în vizorul unei formații de tradiție din fotbalul spaniol. Detalii, mai jos.

Mai multe echipe importante din Europa au intrat pe fir pentru transferul lui Munteanu. Valencia, formație cu mare tradiție în Spania, ar fi pus și ea ochii pe atacantul celor de la CFR Cluj, informează fanatik.ro

În primă fază, „liliecii” ar urma să-l împrumute pe jucătorul crescut și format la Academia lui Gheorghe Hagi, în schimbul sumei de 2.000.000 euro.

Ulterior, Valencia va trebui să achite 10.000.000 de euro pentru un transfer definitiv la capătul împrumutului.

Cristi Balaj nu a negat informația: „Nu dau nume, nu dau sume”

Întrebat despre posibilitatea unui transfer a lui Munteanu în LaLiga, președintele celor de la CFR Cluj a explicat că există mai multe oferte pe numele atacantului. 

„Ne protejăm legat de acest subiect, v-ați obișnuit cu mine, nu folosesc sume, nume, decât atunci când contractul îmi permite să ofer dezvăluiri.

Legat de subiectul Louis Munteanu, sunt mai multe echipe care sunt interesate de el. Nu dau nume, nu dau sume. În momentul în care se concretizează ceva putem să dezvoltăm subiectul”, a spus Cristi Balaj, potrivit sursei citate.

5.000.000 de euro
este cota lui Louis Munteau, potrivit transfermarkt.ro

Cristi Balaj: „E concentrat la ce trebuie să facă aici”

Oficialul ardelenilor a explicat importanța atacantului în lotul lui Dan Petrescu.

„Și eu cred că va pleca, dar important e că îl avem în lot, e serios, e concentrat la ce trebuie să facă aici și asta este în favoarea lor, a celor care îl vor transfera, în favoarea lui pentru că demonstrează că este un jucător care în primul rând este preocupat să se pregătească și să evolueze cât mai bine.

A avut mai puține reușite în acest sezon, și din cauza adversarilor, și din cauza faptului că a început pregătirea puțin mai târziu, având turneul final, o ușoară accidentare care l-a obligat oarecum să aibă o perioadă suplimentară de repaus.

Și atunci, din punctul meu de vedere, mai are o scurtă perioadă de timp nevoie pentru a reveni să zic la forma pe care a avut-o în sezonul trecut.

Plus, trebuie să luăm în calcul adversarii pe care i-am avut în cupele europene, suntem echipa care, din păcate pentru noi, am avut cei mai grei adversari.

Nu poți să compari campionatul Elveției sau al Portugaliei cu alte campionate cu echipe care au jucat împotriva celorlalte echipe românești”, a mai adăugat Balaj.

Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)
Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)

Până la o nouă aventură, Louis Munteanu va încerca să o ajute pe CFR Cluj să ajungă în faza principală din Europa League.

Atacantul va reveni în lotul lui Dan Petrescu pentru „dubla” cu Hacken (Suedia), după ce a ratat manșa retur cu Braga, din cauza unei probleme medicale.

Louis Munteanu a ajuns la CFR Cluj în urmă cu un an, fiind transferat de la Fiorentina pentru 2,3 milioane de euro.

Sezonul trecut, el s-a impus rapid ca principal marcator al echipei, cu 25 de goluri în 41 de partide disputate în toate competițiile, dintre care 23 au fost înscrise în Superligă.

În acest sezon, atacantul a marcat un singur gol în 8 partide.

CFR Cluj Cristi Balaj transfer liga 1 valencia louis munteanu
